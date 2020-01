Mit dem GoTo Marketplace erhalten LogMeIn-Kunden eine leicht zugängliche Plattform für die gesamte GoTo-Suite sowie für ergänzende CRM-, UCC- und Produktivitätswerkzeuge von Clio, Google, Hubspot, Microsoft, Prezi, Salesforce, Slack und Zoho.

Kanzleien, die die Anwaltssoftware von Clio in die Cloud-basierte IP-Telefonanlage Jive von GoToConnect integriert haben, werden an ihren Terminals automatisch benachrichtigt, wenn ein Mandant anruft. In dem PopUp erscheinen auch die kürzlich getätigten und die weiter zurückliegende Anrufe des Klienten - samt Zeitpunkt und Dauer. Diese Informationen fließen dann automatisch in das Abrechnungssystem der Rechtsanwälte ein.

Wer das Prezi Cloud-basierte vom Betriebssystem unabhängige Präsentationsprogramm Prezi mit "GoToWebinar" koppelt, erhält alle Informationen des Gesprächspartners - sein Bild, seine Stimme und seine Präsentation - auf einem einzigen Bildschirm dargestellt.

Zoho-Manager Anand Nergunam erläutert die Vorteile der Integration der eigenen CRM-Suite ins GoTo-Portfolio: "Damit stellen wir geschäftskritische Informationen auf Knopfdruck zur Verfügung, vereinfachen die Arbeitsprozesse und erleichtern die Tätigkeit der Kundenbetreuer".

Details dazu können Sie auch live aus erster Hand von GoTo auf dem c.m.c.-Kongress am 20. Februar in München erfahren.