Das macht auch Business-Partnern Spaß: Die beste Infrastruktur für die flexible Arbeitswelt ist jetzt auch die Unternehmensmarke - LogMeIn heißt ab sofort GoTo. Der führende Anbieter von UCC- und Support-Lösungen bündelt damit auch für seine Vertriebspartner seine kommunikative Power. Folglich ist das LogMeIn Partner Network ab sofort das GoTo Partner Network.

Es steht zuverlässig wie bisher für vertrauensvolle Partnerschaft, bewährten Support sowie erstklassige Konditionen und Business-Chancen in einem dynamischen Markt. Vor allem aber für ein erstklassiges Produktportfolio, das alles bietet, was Unternehmen heute für reibungsloses Arbeiten brauchen:

- kraftvolle UCC: Kommunikation & Zusammenarbeit ohne Grenzen

- sicheren Fernzugriff & Remote-Support auf jedem Gerät

Mit GoTo Connect cloudbasiert die Zukunft der Zusammenarbeit realisieren

Mit dem cloudbasierten GoTo Connect sind Vertriebspartner in der Lage, ihren Kunden eine einzigartige moderne UC-Lösung anzubieten, die das Versprechen der hybriden Arbeitswelt wahr macht: Ganz einfaches, ungehindertes Arbeiten.

Die virtuelle Telefonanlage GoTo Connect überzeugt durch hohe Benutzerfreundlichkeit, dazu sind Videokonferenzen und Nachrichten bereits integriert, denn HD-Videokonferenzen sind Teil jeder GoTo-Connect-Lizenz. Nutzer brauchen nur eine einzige App und müssen nicht mehr zwischen vielen verschiedenen Kommunikationstools hin und her wechseln.

Ein weiteres Plus: GoTo Connect lässt sich spielend leicht einrichten und konfigurieren. Mit dem visuellen Editor können die Nutzer eingehende Anrufe wie gewünscht routen.

Sie können problemlos zwischen Bürotelefon, der Desktop-App und der mobilen App wechseln.

Zudem können Unternehmen GoTo Connect in Apps integrieren, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits nutzen - beispielsweise Slack, Outlook, Salesforce und Microsoft Teams. So helfen Sie ihren Kunden, den idealen Workflow zur Zusammenarbeit zu schaffen, um produktiver zu arbeiten.

Schließlich überzeugt GoTo Connect durch faire Verträge und eine klare Kostenstruktur.

Einfacher Fernsupport und -zugriff mit GoTo Resolve

Das ist exakt die Unterstützung, die die flexible Arbeitswelt benötigt: GoTo Resolve Tools bieten auf jedem Gerät und überall sicheren Fernsupport und -zugriff.

Effiziente IT-Management-Lösungen für Fernverwaltung, Fernzugriff und -support wie sichere Bildschirmfreigabe und Dateiübertragung - für eine gute User Experience und eine unkomplizierte, beschleunigte Problembehebung.

Für Fernsupport: Ob Sie gemeinsam Internetprobleme lösen oder für die Behebung von Hardwarefehlern Webcams sicher freigeben - ein visueller Ansatz für den Support sorgt für eine schnellere Problemlösung. Das Beste daran: Es sind keine mühsamen Downloads erforderlich.

Für Fernzugriff: Jetzt können Mitarbeitende mühelos und sicher auf Dateien, Programme und das Netzwerk zugreifen - ganz gleich, wo sie arbeiten -, und die IT hat nahtlosen, zuverlässigen Zugriff auf jedes Gerät. Diese Tools ermöglichen hybrides Arbeiten für jeden.

Das perfekte Produkt-Portfolio für die neue Arbeitswelt

So haben Vertriebspartner topaktuelle Produkte im Portfolio und positionieren sich gegenüber ihren Kunden als State-of-the-Art-Ansprechpartner, denn Business-Software von GoTo schafft mehr Flexibilität, spart wertvolle Zeit und ist immer und an jedem Ort verfügbar. Dabei folgen alle Produkte denselben überzeugenden Prinzipien:

Einfachheit

Moderne UCC- und Remote-Support-Lösungen müssen dem Prinzip "Built for IT, designed for everyone" folgen: Einfache Kontrolle für die IT, einfache Bedienbarkeit für Mitarbeitende.

Deshalb sind GoTo-Lösungen nicht nur für die Endnutzer, sondern auch für die IT-Profis in den Unternehmen attraktiv: GoTo bietet die besten Admin-Tools der Branche und macht damit auch das Leben der IT-Abteilungen signifikant leichter.

Flexibilität

In der heutigen hybriden Arbeitswelt müssen Organisationen in der Lage sein, gängige IT von überall reibungslos zu realisieren: Eine sichere Plattform, viele Funktionen.

Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, ob Laptop, PC, Tablet oder Mobile: GoTo-Lösungen performen immer - selbst bei niedriger Bandbreite - mit einer Vielzahl von Optionen und einer beeindruckenden Statistik in puncto Verfügbarkeit. Der neue Slogan "We make IT easy, anywhere" wird real.

Produktivität

UCC- und Remote-Support-Lösungen müssen für Unternehmen Wachstum ermöglichen, indem sie den Mitarbeitenden helfen, smarter, effizienter und kundenfreundlicher zu arbeiten.

Von cleveren Funktionen über leichte Bedienung bis hin zur hohen Verfügbarkeit: GoTo-Lösungen sind überzeugende Produktivitäts-Booster für jedes Unternehmen.

All-in-One

Zwei funktionsreiche Cloud-Lösungen in einer gemeinsamen modernen und intuitiven Verwaltungsoberfläche verknüpft:

GoTo Connect: Eine einzige cloudbasierte Unified-Communications-Plattform, die Cloud-Telefonie, Online-Meetings, Chat und Contact Center vereint.

GoTo Resolve: Fernzugriff, Support und Kommunikation in einer Plattform.

GoTo bietet UCC und Remote Support unter einem Dach, egal wo die Mitarbeitenden gerade sind. Dazu kommt die unkomplizierte Integration mit anderen Unternehmensanwendungen.

Erfahren Sie jetzt mehr über das neue GoTo und das neue GoTo Partner Network!