Natürlich ist die Videokonferenz-Software von LogMeIn damit auch in großen Besprechungsräumen nutzbar, sogar räumlich verteilte Vorstandssitzungen sind damit laut Hersteller professionell umsetzbar. Denn Unternehmen suchen verstärkt nach flexiblen Lösungen, um die Arbeit an die Bedingungen des Social Distancing, den Wechsel zwischen Homeoffice und Büro bei eingeschränkten Geschäftsreisen anzupassen. Hier helfen natürlich virtuelle Konferenzräume, wie LogMeIn sie mit "GoToRoom" anbietet.

Diese Pakete lassen sich auch als Service nutzen. Bei diesem von LogMeIn 2019 eingeführten Bezugsmodell zahlen Unternehmen eine niedrige monatliche Pauschalgebühr für die Nutzung der Hard- und Software (ab 110 Euro). Hinzu kommen die jeweiligen GoToRoom-Lizenzkosten. Eingeschlossen in diesem ""GoToRoom"-als-Service-Paket ist eine umfassende Hardware-Garantie für die Laufzeit des Vertrages. Danach geht die Lösung in das Eigentum des Käufers über.

Laut Mark Strassman, Senior Vice President und General Manager, UCC bei LogMeIn, unterstützen diese gemeinsam mit Dolby, Extron, Logitech und Poly angebotenen GoToRoom-Lösungen die unterschiedlichsten Anforderungen der Kunden: Führungskräfte können zu Hause arbeiten, Büros lassen sich mit zusätzlichen Video-Equipment ausstatten und ganztägige Meetings in Vorstandszimmern ersetzen die Dienstreise.

Zusätzlich zu den bereits eingeführten Lösungen Dolby Voice Room, Poly Studio und Poly Trio 8500 +Eagle Eye 4 gibt es von LogMeIn folgende neue Hardware-Bundles:

• Dolby Voice Huddle

• Dolby Voice Pro

• Logitech MeetUp

• Logitech Rally

• Logitech Rally Plus

• Poly Studio X30

• Poly Studio X50

Hinzu kamen die High-end-Systeme von Extron:

• IP Link Pro-Steuerungsprozessor

• TouchLink Pro-Touchpanel

• DMP Plus-Matrixprozessor

Über diese Paketvielfalt freut sich natürlich der LogMeIn-Distributor Ingram Micro. Scott Murphy, der in Großbritannien den Broadliner vertretende Director of Cloud, UCC und Cyber Security, analysiert die aktuelle Marktsituation: "Obwohl viele Unternehmen heute ganz anders arbeiten als noch vor wenigen Monaten, werden Meetings ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit in Unternehmen bleiben. Wir freuen uns deshalb sehr, GoToRoom zu verkaufen. Denn damit lassen sich Räume mit modernen Videosystemen für eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit ausstatten - vom Heimbüro einer Führungskraft bis zum Sitzungsraum. Damit sind die Weichen für die nächste Phase des flexiblen Arbeitens an jedem beliebigen Standort gestellt."