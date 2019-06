Der amerikanische Anbieter von Fernwartungslösungen LogMeIn weitet seine auf dem Passwort-Manager LastPass basierende Produktpalette aus. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die sogenannten KMUs, sollen sich für neue Business-Lösungen begeistern, mit denen sie ihr Identitätsmanagement in die Cloud verlagern können.

"Die Passwortverwaltung ist in der Regel der erste Schritt eines Kunden bei der Einführung von Identitätsmanagement", erklärt John Bennett, General Manager, Identity and Access Management Business Unit bei LogMeIn. Im Laufe der Jahre, in denen man mit Tausenden von Kunden in Sachen Zugangsverwaltung zusammengearbeitet habe, sei deutlich geworden, dass damit die Anforderungen von KMUs nicht erfüllt wurden.

Noch im Juli dieses Jahres soll deswegen eine neue Produktlinie auf den Markt kommen, die aus drei Kernelementen besteht. Die wichtigste ist LastPass Enterprise. Damit sollen sich nicht nur alle Zugangspunkt durch ein Single Sign-On zu mehr als 1.200 Anwendungen sichern lassen. Es bietet auch die bereits bekannten Funktionen zum Management von Passwörtern. Dazu kommt mit LastPass MFA ein Produkt zur Multifaktor-Authentifizierung. Welche biometrischen und konzeptionellen Merkmale das Unternehmen hier unterstützen will, teilte es aber noch nicht mit.

Der dritte Teil der neuen Produktlinie ist LastPass Identity. Er besteht aus einer Kombination der anderen beiden Lösungen, die gemeinsam vermarktet werden. LastPass Identity soll eine gesamtheitliche Sicht auf die Aktivitäten der Endnutzer von einem einzigen Dashboard aus ermöglichen, das Passwörter, Authentifizierung und alle verwendeten Anwendungen auflistet.

"Mit unseren neuen Angeboten für Identitäts- und Zugriffsmanagement bieten wir sichere, flexible Lösungen, die sich leicht in bestehende Infrastrukturen integrieren lassen, einfach bereitzustellen sind und gleichzeitig die Erwartungen der Benutzer im Unternehmen erfüllen", fasst Bennett die neuen Angebote zusammen.