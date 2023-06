Bereits seit April 2023 arbeitet Sven Bagemihl als Regional Sales Director für die Region CEMEA (Zentraleuropa) bei Logpoint. Sein Verantwortungsbereich umfasst auch den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz / DACH). Damit besetzt Bagemihl diese seit Juli 2022 vakante Stelle, als deren Inhaber, Pascal Cronauer, damals zum US-amerikanischen Security-Anbieter ShardSecure wechselte.

Nun soll eben Sven Bagemihl als Regional Sales Director Logpoints Wachstum und Expansion in Zentraleuropa vorantreiben. Aus der Niederlassung in München soll Bagemihl für den SIEM- und UEBA-Anbieter neue Unternehmenskunden gewinnen und neue Allianzen schmieden.

Channel-Team reduziert - neuen Partner gewonnen

Mitte 2021 hat der dänische IT-Security-Spezialist ein Channel-Team in München aufgebaut (ChannelPartner berichtete), aber fünf neu gewonnene Mitarbeiter, nämlich Djani Kovacs, Björn Brauer, Sarah Klöckner, Lea Sophie und Alexander Noffz, haben das Unternehmen bereits verlassen. Das erfolgte lange vor dem Amtsantritt von Bagemihl.

In Deutschland wurde der Vertrag mit dem einzigen Distributor TD Synnex aufgelöst, lediglich in Osteuropa arbeite man noch mit Prianto zusammen. "Wir brauchen keine Distribution", sagte Bagemihl im Gespräch mit ChannelPartner. Und das eigene Vertriebsteam können genauso gut den Channel betreuen, meint der Regional Sales Director.

Immerhin gelang es dem Anbieter Anfang Juni einen neuen namhaften Vertriebspartner in Deutschland zu gewinnen - die FoxIT aus Tittmonining in Oberbayern. Der Managed Security Service Provider (MSSP) ist seit 1992 am Markt tätig und kann eigener Aussage zur Folge sowohl Sicherheitsprotokolle an Organisationen weiterleiten, die über ein SOC (Security Operation Center) verfügen, als auch ein SOC für diejenigen betreiben, die es sich selbst keines leisten können.

Und so zeigt sich Logpoints Regional Sales Director Bagemihl für die Zukunft zuversichtlich: "Wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt, an dem die globale digitale Transformation von immer aggressiveren Gegnern bedroht wird: dem organisierten Verbrechen und staatlich geförderten Akteuren. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Covid-19-Pandemie haben diese Entwicklung beschleunigt. Ich freue mich, in einer Zeit zu Logpoint zu kommen, in der der Bedarf an effizienter und skalierbarer europäischer Cybersicherheitstechnologie offensichtlicher denn je ist".

Bagemihl hat in den letzten drei Jahrzehnten verschiedene Technologie-Startups aufgebaut. Zuletzt war er als VP Central Europe für das Sicherheits- und Risikoaufklärungsunternehmen Everbridge tätig.

Ebenfalls neu im Logpoint-Vorstand ist der Cyber-Security-Experte Frank Brandenburg. Er war bis 2021 COO von NTT Security, ist derzeit noch Aufsichtsratsmitglied bei dem VAD Infinigate, bei dem schwedischen IAM-Anbieter Seriline und bei dem Beratungsunternehmen Digitall. Vor seinem Engagement bei NTT Security (heute: NTT Data) verantwortete Brandenburg das Geschäft bei verschiedenen namhaften IT-Security-Herstellern, unter anderem bei Clearswift (heute: Fortra), bei Websense (heute: Forcepoint) und bei McAfee.

Brandenburg glaubt, dass Logpoint als einziger europäischer SIEM/SOAR-Anbieter in einer einzigartigen Position ist: "Das Unternehmen kann auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte von technologischer Exzellenz und Vordenkerrolle im Bereich der Cybersicherheit zurückblicken. In ganz Europa wird es für Kunden immer wichtiger, mit Anbietern zusammenzuarbeiten, die eine europäische DNA haben und die Bedeutung von Datenschutz, Datenresidenz und strategischer Ausfallsicherheit verstehen", so der Manager weiter.

Logpoint-CEO Jesper Zerlang ist der festen Überzeugung, mit Brandenburg und Bagemihl die richtigen Männer für die aktuelle Entwicklung seines Unternehmens gewonnen zu haben: "Mit Sven und Frank erweitern unser Team um fast 60 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie und Cybersicherheit. Gleichzeitig erweitern wir unsere Möglichkeiten, strategische Partner und Kunden zu bedienen und stärken unsere Position im CEMEA-Markt, insbesondere in Deutschland. Wir sind auf Weg zum stärkste europäischen Cybersicherheitsunternehmen mit globaler Reichweite", meint der Logpoint-CEO.



