Lokale Angebote sind schon seit vielen Jahren einer der strategischen Schwerpunkte von eBay, dazu trugen zuletzt das Corona-Soforthilfeprogramm der Online-Plattform sowie die Initiative "eBay Deine Stadt" für lokale Online-Marktplätze bei. Bisher war diese lokale Komponente allerdings recht stark in das allgemeine Angebot von eBay integriert und nur bedingt von außen erkennbar.

Das ändert sich ab sofort mit der Einführung von "eBay Lokal": Dafür wurden die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Artikeln, die in der eigenen Umgebung verfügbar sind, in der eBay-Suche sowie auf der gesamten eBay-Seite stark erhöht, unter anderem über eine neue zentrale Seite für lokales Suchen und Browsen. Außerdem wurde eine Vielzahl an Prozessen überarbeitet und Produktänderungen eingeführt, um lokales Verkaufen, Kaufen und Abholen über eBay.de so einfach wie möglich zu machen.

Mit der Einführung von "ebay Lokal" setzt die Online-Plattform zum einen die Initiative aus dem Frühjahr fort, um für private Verkäufer noch attraktiver zu werden: Nach der Streichung der Angebotsgebühren für Privatanbieter ist die Stärkung der lokalen Angebote nun der zweite wichtige Schritt im Wettbewerb mit dem einstigen Tochterportal Kleinanzeigen.

Anders als dort wird der Preis für einen Artikel, wie bei eBay üblich, auch beim lokalen Handel mit Abholung verbindlich durch den Kaufabschluss über die eBay-Plattform vereinbart und der Artikel direkt online bezahlt - ohne Nachverhandeln und Hin und Her. Den Käufern und Verkäufern steht mit integrierter Zahlungsabwicklung, umfassendem Kundenservice, Käufer- und Verkäuferschutz sowie sicheren Kommunikationsmöglichkeiten außerdem die gewohnte eBay-Infrastruktur zur Verfügung, die für ein hohes Maß an Sicherheit und Vertrauen beim lokalen Handel sorgt.

Lokale Angebote sollen für Händler Verkaufschancen erhöhen

Neben dieser Stärkung im Privatkundengeschäft zielt "eBay Lokal" auch erklärtermaßen auf professionelle Händler. Sie sollen mehr Sichtbarkeit erzielen, indem sie Kunden die Möglichkeit geben, auch online lokal bei ihnen einzukaufen und sich so am Trend des lokalen Handels beteiligen - und dadurch ihre Verkaufschancen erhöhen. Händler, die ein lokales Ladengeschäft betreiben, sollen über den Online-Kauf mit Abholung vor Ort mehr Kunden in ihren Laden ziehen und von Cross- und Up-Selling-Möglichkeiten profitieren. Außerdem sparen Händler Versandkosten, wenn Kunden die Artikel abholen - das lohnt sich besonders bei Produkten mit hohem Lieferaufwand. Die Möglichkeit, Artikel vor Ort anzusehen und auszuprobieren, soll zudem die Retourenquoten positiv beeinflussen.

Konkret umfasst "eBay Lokal" unter anderem folgenden Änderungen: ein neuer Reiter für lokale Angebote wurde prominent in die Startseite von eBay integriert; Nutzer können ihren Standort über die Postleitzahl definieren, die Größe des lokalen Suchradius festlegen und so in der Nähe verfügbare Artikel mit Abholung entweder gezielt finden oder die verfügbaren Angebote durchstöbern; auch in die Suchergebnisseiten ist prominent eine Filtermöglichkeit für "Abholung" integriert, zudem ist für jeden einzelnen Artikel direkt sichtbar, ob dieser lokal abgeholt werden kann, inklusive Angabe der Distanz zum Kaufenden.

Bei Artikeln mit Abholung ist in die Artikelseite klar sichtbar ein Button integriert, über den ein Käufer den Verkäufer kontaktieren kann, um die Details einer persönlichen Abholung eines Artikels abzustimmen; und um die Übergabe eines Artikels zu dokumentieren, erhält der Käufer von eBay einen Abholungscode in Form eines QR Codes, den der Verkäufer bei der Abholung scannt. Der Code ist der digitale Handschlag und Basis dafür, dass privaten Verkäufer das Geld für den Artikel ausgezahlt wird und der Käufer über den eBay Käuferschutz abgesichert ist. Um das lokale Einkaufen noch attraktiver zu machen, wird eBay in einigen Wochen zudem eine Testphase für eine kartenbasierte lokale Browse-Experience starten.

"Bereits heute gibt es bei eBay mehr als 20 Millionen Artikel mit der Option Abholung"

Um weitere Informationen zur Einführung von "eBay Lokal" zu erhalten, haben wir uns mit Jenny Schmaler unterhalten, die bei eBay Deutschland den Bereich des privaten Verkaufens als Director Consumer to Consumer (C2C) verantwortet, sowie mit Andreas Häntsch, der als Senior Director Seller Engagement das Profiverkäufergeschäft (B2C) mitverantwortet.

ChannelPartner: Im E-Commerce sind es die Pureplayer, die den Markt dominieren und nicht so sehr die typischen Click & Collect Anbieter. Woraus schließt eBay, dass für seine Kunden lokale Angebote einen hohen Stellenwert besitzen?

Jenny Schmaler: Die Einführung unseres neuen Ein- und Verkaufserlebnisses für lokales Handeln, eBay Lokal, ist für uns der nächste große Schritt nach Streichung der Verkaufsgebühren für private Verkäufer im März dieses Jahres, um eBay noch relevanter für Konsumenten zu machen. Wir nehmen damit das Bedürfnis vieler Käufer und Verkäufer auf, Produkte auch online lokal zu kaufen und zu verkaufen.

Andreas Häntsch: Bereits seit einigen Jahren setzen wir erfolgreich Initiativen zu Stärkung des lokalen Handels um, vor allem mit eBay Deine Stadt. Mit eBay Lokal gehen wir nun noch einen Schritt weiter. Denn wir beobachten in unserer Community das wachsende Bedürfnis, lokal zu handeln und lokale Händler zu unterstützen. Im Rahmen einer Befragung von eBay antworteten 64 Prozent und damit die meisten der befragten Konsumenten mit "lokale Produkte" auf die Frage, was das Thema Nachhaltigkeit für sie bedeutet. Dies zeigt, dass das wichtige Thema Nachhaltigkeit für sehr viele Konsumenten in erster Linie mit dem lokalen Austausch von Produkten verbunden ist. Und diese können natürlich ebenso von lokalen Händlern stammen wie von privaten Verkäufern. Wir sind überzeugt, dass genau der Mix aus Angeboten von gewerblichen und privaten Verkäufern zu der wichtigen Vielfalt von eBay Lokal beitragen wird.

Jenny Schmaler: Wir haben außerdem allein durch die Streichung der Verkaufsgebühren für das private Verkaufen gesehen, dass der lokale Handel bei eBay zugenommen hat. Darauf bauen wir nun mit dem Start von eBay Lokal auf.

ChannelPartner: Bisher hat sich in Deutschland keine lokale Online-Plattform nachhaltig durchsetzen können. Was kann eBay anders machen, damit eBay Lokal zu einem Erfolg wird?

Andreas Häntsch: Was uns zunächst einmal deutlich von den anderen Plattformen unterscheidet, ist die per se große Reichweite von eBay, unsere langjährige Erfahrung, einen Online-Marktplatz zu betreiben und die Größe und Breite des Angebots. Bereits heute gibt es bei eBay allein mehr als 20 Millionen Artikel, die mit der Option "Abholung" angeboten werden.

Jenny Schmaler: Ganz genau. Die Käufer finden bei eBay Lokal die gewohnt große eBay-Vielfalt in der eigenen Umgebung - gebrauchte, refurbished oder neue Artikel ebenso wie Produkte von privaten oder von gewerblichen Verkäufern. Bei lokaler Abholung können Käufer außerdem die Versandkosten sparen und sie erhalten den Artikel in der Regel besonders schnell.

ChannelPartner: Gibt es bereits erstes Feedback von professionellen Verkäufern zur Einführung des Features?

Andreas Häntsch: Wie üblich haben wir im Vorfeld mit verschiedenen Händlern über die anstehenden Neuerungen gesprochen und dabei auch Feedback und Anregungen eingesammelt. Die Einführung von eBay Lokal wurde insgesamt bislang sehr positiv aufgenommen, da viele Händler die Vorteile für ihr Geschäft erkennen und unser Engagement für den lokalen Handel bereits seit Jahren schätzen.

"Wir investieren umfangreich in das Marketing für eBay Lokal"

ChannelPartner: Wie schnell werden die einzelnen Bestandteile von eBay Lokal ausgerollt?

Andreas Häntsch: Eine Vielzahl von Neuerungen im Rahmen von eBay Lokal wurden in den vergangenen Monaten und Wochen entwickelt und stehen ab sofort zur Verfügung. Insbesondere haben wir die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Artikeln, die in der eigenen Umgebung verfügbar sind, in der eBay-Suche sowie auf der gesamten eBay-Seite stark erhöht, unter anderem über eine neue zentrale Seite für lokales Suchen und Browsen. Außerdem wurde eine Vielzahl an Prozessen überarbeitet und Produktänderungen eingeführt, um lokales Verkaufen, Kaufen und Abholen über eBay.de so einfach wie möglich zu machen.

Die Testphase für eine kartenbasierte lokale Browse-Experience wird in einigen Wochen starten. Und wir werden in den kommenden Monaten weitere Änderungen einführen, um den lokalen Handel bei eBay kontinuierlich noch einfacher und attraktiver zu machen.

ChannelPartner: Was wird eBay tun, um die nötige Aufmerksamkeit für eBay Lokal bei den Endkunden zu schaffen?

Jenny Schmaler: Zunächst einmal machen wir auf unserer Seite vielfach prominent auf die neuen Möglichkeiten des lokalen Kaufens und Verkaufens aufmerksam - über prominente Einbindungen auf der Homepage, über die neue eBay Lokal Seite Hub, über umfangreiche Einbindungen in der eBay-Suche sowie auf der Artikelseite. Außerdem wird es direkte Kommunikation an die Käufer und Verkäufer geben, beispielsweise per E-Mail.

Und wir investieren umfangreich in Marketing. Zur Einführung starten wir eine Kampagne zu eBay Lokal mit Schwerpunkt auf die Städte Berlin, Hamburg und München, die unter anderem die Kanäle Online-Video, Kino, DOOH, Radio, Podcast und Social umfasst.

