Sie arbeiten mit verschiedensten Händlern zusammen? Setzen auf eine Channel-Strategie oder bauen gerade Ihr Partner-Netzwerk aus? Besonders für Sie ist es wichtig, die Beziehung zu Ihren Partnern und Händlern zu stärken und zielführend zusammen zu arbeiten, um Ihre Produkte auf dem lokalen Markt zu platzieren. Besonders im dezentralen Vertrieb ist es wichtig, auf eine einheitliche Kommunikation und ein stringentes Marketing zu achten, um das Markenbild nachhaltig zu prägen und zu verbessern. Lesen Sie hier, wie Sie Ihre Händler unterstützen können und gemeinsam das Marketing und den Vertrieb optimieren.

Marketingmaterialien zur Verfügung stellen

Um auch mit vielen verschiedenen lokalen Händlern einheitlich zu werben und die Produkte auf dem Markt zu platzieren, empfiehlt es sich, die Händler mit Marketingmaterialien zu unterstützen und das Marketing zu stärken. Machen Sie die einzelnen Materialien wie Broschüren, Plakate, digitale Banner oder Webseiten-Erweiterungen für Ihre Partner zugänglich. Dies kann beispielsweise über ein Shop-System funktionieren und ermöglicht es, trotz der lokalen Inhalte und Anpassungen an die Zielgruppe, noch einheitlich und entlang des Corporate Designs zu werben.

Bei der Zusammenarbeit mit kleineren Händlern ist es zudem zu empfehlen, verschiedenste crossmediale Werbemittel zur Verfügung zu stellen und einfach zugänglich zu machen. Ihre Händler haben möglicherweise keine oder nur eine sehr kleine Marketingabteilung und sind hierbei auf Ihre Hilfe angewiesen. Organisieren Sie alle benötigten Grafiken, Medien und Inhalte und erstellen Sie Kampagnen-Plänen anhand derer Ihre Händler für Sie und Ihre Produkte Marketing betreiben können. So können Sie trotz dezentraler Struktur möglichst viel Einfluss auf die Marketingaktionen nehmen.

Kommunikation und Austausch fördern

Neben der reinen Bereitstellung von Materialien ist vor allem der Austausch mit den eigenen Partnern und Händlern von großer Bedeutung. Nur wenn Sie wissen, was Ihre Händler brauchen, können Sie Ihre Händler ideal unterstützen. Eine regelmäßige Kommunikation fördert und stärkt die Beziehung.

Holen Sie sich regelmäßiges Feedback ein und lernen Sie die Problemstellungen und Herausforderungen Ihrer Partner kennen, um diese in Ihre Marketing- und Vertriebsplanung bestmöglich zu integrieren. Planen Sie die Marketingkampagnen und -prozesse vielleicht sogar gemeinsam mit Ihren Partnern oder lassen Sie sich von ihren Ideen inspirieren.

Auch der Austausch zwischen den einzelnen Händlern hilft, ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen, indem sich die einzelnen Beteiligten gegenseitig unterstützen und gemeinsam am Marketingerfolg arbeiten. Ihre Partner können miteinander das eigene Knowhow teilen oder sich vielleicht sogar zu Werbegemeinschaften zusammenschließen. So können Sie trotz dezentralen Strukturen an einem Strang ziehen.

Finanzielle Zusammenarbeit

Oftmals reicht es allerdings nicht nur, die richtigen Materialien zur Verfügung zu stellen und diese zu kommunizieren, um die Händler dazu zu bewegen, für Ihr Produkt zu werben. Vor allem Händler mit Produkten verschiedener Unternehmen werden oft mit Informationen und Werbemittel überschüttet und müssen sich für das lokale Marketing auf bestimmte Marken und Produkte fokussieren.

Wie stellen Sie sicher, dass der Händler sich hierbei für Ihr Produkt entscheidet? Neben der guten persönlichen Beziehung können Sie Ihre Partner auch finanziell unterstützen und somit für mehr Motivation sorgen. Bieten Sie Werbemittel kostenlos an oder garantieren Sie Werbekostenzuschüsse für Partner, die besonders erfolgreich für Ihr Unternehmen werben. So können Sie Prämien und Incentives etablieren und gezielte Partner unterstützen und letztendlich deren Produktivität steigern.

Software-Unterstützung nutzen

Damit Sie all diese Bereiche einfach und zielführend integrieren können, lohnt es sich, auf eine Software Unterstützung zurückzugreifen. Viele Lösungen wie Marketingportale oder Marketing Management Systeme bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Partnern und Händlern die Marketingmaterialien in einem Shopsystem zur Verfügung zu stellen.

Diese können dort entweder direkt bestellt oder heruntergeladen werden oder an die eigenen Kunden angepasst und individualisiert werden. So bieten Sie Ihren Händlern schnell und einfach Zugriff auf alle benötigten Daten an. Darüber hinaus bieten viele Systeme die Möglichkeit, direkt sich über die Software auszutauschen und die Kommunikation zu steuern.

So können neue Werbeformen angekündigt, Partner informiert oder ganze Kampagnenpläne veröffentlicht werden. Letztendlich können Sie über eine zentrale Software alle Ihre Händler erreichen und das komplette lokale Händlermarketing steuern und überblicken. Somit steht Ihrem lokalen Marketingerfolg nichts mehr im Wege.

