Lukas Keller blickt auf eine beeindruckende Karriere in der IT-Branche zurück: Nach Tätigkeiten bei Apple, Adobe, Microsoft und Accenture nahm er 2022 eine neue Herausforderung bei Tietoevry an - zuerst als Marketingleiter Österreich. Zuletzt verantwortete der 56-Jährige als Head of Business Development New Markets die Geschäftsentwicklung in allen Märkten außerhalb der USA und der nordischen Länder. Seine Expertise in digitaler Transformation und im Aufbau neuer Märkte möchte er nun gezielt für die Weiterentwicklung des deutschen Marktes einsetzen.

"Die digitale Transformation von Unternehmen voranzutreiben, Innovationen gemeinsam zu forcieren und KI-Lösungen zu etablieren, sehe ich als zentralen Auftrag in meiner neuen Position", so umschreibt Keller neuen Aufgaben als Head of Market Germany bei Tietoevry Create. "Ich freue mich sehr darauf, Unternehmen in Deutschland mit unserem Lösungen und Services zu unterstützen."

Tietoevry ist einer der größeren SAP- und Microsoft-Partner in Deutschland. Zu den Kunden des nordischen IT-Dienstleisters zählen hierzulande Mittelständler und Großunternehmen, darunter Bosch, die Santander-Bank und der Gebäudebewirtschafter WISAG. Als Rechenzentrumsanbieter wurde Tieto wurde 1968 in Finnland gegründet. Seit den 1990er Jahre übernimmt der IT-Dienstleister kontinuierlich andere Unternehmen. 1999 fusionierten Tieto und Enator zu TietoEnator. Anfang 2020 schloss sich Unternehmen mit dem norwegischen IT-Unternehmen Evry zusammen. Es entstand die neue, aktuell gültige Firmenbezeichnung.

2023 hat Tietoevry weltweit 2,8 Milliarden Euro umgesetzt, davon allerdings nur zwölf Prozent außerhalb Skandinaviens. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 24.000 Mitarbeiter, in der Digitalisierungsdivision sind es etwa 10.000.

"Deutschland ist für uns ein Schlüsselmarkt", behauptet betont Robert Kaup, Head of New Markets bei Tietoevry Create. Seiner Meinung nach gibt es hierzulande noch ein immenses Digitalisierungspotential. Daher und freut es Kaup sehr, dass nun ein ausgewiesener Experte die Marketingleitung bei Tietoevry Create Deutschland übernimmt. "Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation und strategisches Management sowie sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unterschiedlicher Märkte machen ihn zur idealen Besetzung für diese Position", nimmt Kaup an. Seinem Wunsch nach soll Keller vor allem für eine deutlich breiter werdende Akzeptanz von KI-Technologien im deutschen Mittelstand sorgen.





Mehr zum Thema:



Finischer IT-Dienstleister baut Position in Deutschland aus

SAP-Partner unter sich