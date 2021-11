Seit dem 1. November 2021 verantwortet er die Weiterentwicklung im Bereich Cloud-managed Networks und Software-defined Networking auf Basis der Lancom Management Cloud (LMC). In Deutschland entwickelt und gehostet, bildet die LMC die Basis für ganzheitliches, DSGVO-konformes Netzwerkmanagement und sichere Standortvernetzung "made in Europe". Lutz Fröhlich berichtet an Christian Schallenberg, CTO.

Lutz Fröhlich blickt auf mehr als 20 Jahre Management-Erfahrung in der IT- und Telekommunikationsbranche zurück. Vor seinem Wechsel zu Lancom arbeitete der 54-Jährige seit 2004 für die Deutsche Telekom und verantwortete in unterschiedlichen Führungsfunktionen unter anderem den Aufbau, die Produktentwicklung und Vermarktung der Cloud- und Digital Services für Deutschland und Europa.

"Mit Lutz Fröhlich gewinnen wir einen Leader mit absoluter Cloud-DNA", sagt Christian Schallenberg, CTO und Mitglied der Geschäftsleitung bei Lancom. "Damit legen wir den Grundstein für den weiteren, konsequenten Ausbau unserer Cloud-Services im Sinne eines digital souveränen Lösungsangebots, das die Themen Vernetzung und Netzwerksicherheit ganzheitlich adressiert und in der Cloud zusammenbringt."

