Nachdem TPV Technology für seine Tochtergesellschaften AOC und MMD bereits vor einigen Wochen die Ernennung von Stefan Sommer zum neuen Vice President Europe verkündet hat (ChannelPartner berichtete), folgt nun auch der Umbau im Vertrieb.

Bei MMD sind die Monitore des Philips-Brands angesiedelt, während die AOC-Produkte unter eigenem Label vertrieben werden. Nun wurden die Vertriebsaktivitäten der gesamten DACH-Region unter einer Leitung zusammengefasst und Lutz Hardge zum Regional Sales Director DACH (Deutschland-Österreich-Schweiz) ernannt. Sein bisheriger Verantwortungsbereich erweitert sich damit um den Schweizer Markt.

Symbiose zwischen drei Ländern

Hardge ist schon seit über elf Jahren für AOC/MMD tätig. Davor war er unter anderem bei Sharp und NEC Display Solutions. Nun freut er sich darauf, seinen Verantwortungsbereich zu erweitern und seine beruflichen Erfahrungen einzubringen: "Die Marktmechanismen sind ähnlich, so dass wir eine gute und erfolgreiche Symbiose zwischen den drei Ländern erwarten können, die zu weiterem Wachstum führen wird", erklärt Hardge.

Richard Chang, Head of Sales Europe bei AOC und MMD, sieht das ähnlich: "Durch die Konsolidierung der DACH-Region unter einer Führung stärken wir unseren Marktansatz, gewährleisten eine konsistente Leistungserbringung in allen drei Ländern und unterstützen unsere Wachstumsziele in diesen Schlüsselmärkten", meint der Europa-Vertriebschef.

Mehr zum Thema:

Thomas Schade übergibt an Stefan Sommer: Wechsel an der Europaspitze bei AOC und MMD

4K-Monitor mit USB-C für Profis: AOC legt den U27B3CF nach

Channel Excellence Awards 2024: HP setzt sich gegen Monitorspezialisten durch