Lywand bietet automatisierte Security-Audits für KMUs an, die im Rahmen eines Verbrauchsmodells über das Infinigate MSP-Portal bereitgestellt wird. Die Lösung soll IT-Dienstleister, MSPs und MSSPs bei der Entwicklung Cloud-basierter Geschäftsmodelle unterstützen und ist ab sofort über Infinigate verfügbar. In Webinaren am 3. und 10. Mai 2023 können sich Interessierte über das neue gemeinsame Angebot informieren.

Beratung vereinfachen

Infinigate-Partner erhalten über das MSP-Portal Zugang zur Lywand-Plattform und können dort nach Bedarf automatisierte Security-Audits der internen und externen IT-Infrastruktur ihrer Kunden durchführen. Alle Untersuchungsergebnisse werden verständlich aufgelistet, zusammen mit empfohlenen Maßnahmen und gegebenenfalls Produktempfehlungen. Die Durchführung erfordert keinerlei Fachkenntnisse und ermöglicht Dienstleistern die Sicherheit kleiner und mittelständischer Unternehmen kosteneffizient zu bewerten und zu verbessern. Die Abrechnung erfolgt monatlich nach Verbrauch.

"Wir stehen dafür, IT-Security selbst für kleine Unternehmen erschwinglich zu machen und die Zukunftsfähigkeit lokaler IT-Dienstleister zu stärken", erklärt Tom Haak, CEO von Lywand. "Mit unserer hochskalierenden und automatisierten Lösung sind sie weniger beeinträchtigt durch den Fachkräftemangel in der IT-Security und können leichter MSP- und MSSP-Geschäftsmodelle entwickeln und vorantreiben. Gemeinsam mit der Infinigate Group, ihrer starken Marktposition, ihrer ausgereiften Expertise und vielseitigen Serviceangebote, gepaart mit einem flexiblen Bezahlmodell, können wir Partnern in ihrer Geschäftsentwicklung bestmöglich zur Seite stehen."

Automatisierte Schwachstellen-Scans

"Durch Lywand haben wir unser Vertriebsportfolio um eine vollwertige MSP-Lösung für Cybersecurity-Audits erweitert", kommentiert Sascha Odenthal, Sales Director MSP & Cloud bei Infinigate Deutschland. "Die automatisierten Schwachstellen-Scans mit daraus resultierenden Aufgabenpaketen ermöglichen unseren MSP-Partnern völlig neue Managed Services-Angebote - und das zu einem minimalen zeitlichen und finanziellen Aufwand."

"Gemeinsam mit Lywand möchten wir vor allem Partner im preissensiblen KMU-Segment in die Lage versetzen, professionelle prädiktive Security Services anbieten zu können. In diesem dynamischen Geschäftsbereich passt die Zusammenarbeit mit dem engagierten Herstellerteam aus Österreich perfekt zu unserer Strategie", ergänzt Odenthal.

"Für Partner ist der Start mit Lywand denkbar einfach", sagt Alexander Loos, Head of Business Unit MSSP bei Infinigate Deutschland. "Auch ohne besonderes Vorwissen sind alle Endkunden innerhalb kürzester Zeit aufgeschaltet und analysiert. Das macht diese Lösung neben der monatlich nutzungsbasierten Lizenzierung zu einem sehr interessanten Produkt für unsere MSP-Partner, die zunehmend auf Automatisierung und Komplexitätsreduzierung setzen."

Webinare zum Einstieg im Mai 2023

Zum Start in ihre Zusammenarbeit veranstalten die beiden Partner ein Webinar mit dem Titel "Security ist kein Privileg - mehr Umsätze mit KMUs", in dem sie alles Wissenswerte rund um die Lywand-Lösung erläutern. Die Session dauert 45 Minuten und findet am 3. Mai 2023 um 14 Uhr sowie am 10. Mai 2023 um 11 Uhr statt. Die Anmeldung zu den kostenlosen Veranstaltungen ist unter diesem Link möglich.

