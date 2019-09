Die M2solutions EDV-Service GmbH aus Neustadt i.H. und die Nordland Systems GmbH wollen sich als Partner gemeinsam auf europäische Marktanforderungen ausrichten. Die neugegründete Allianz könne aufgrund ihrer Kompetenz nun auch europaweit und in ausgesprochen sicherheitssensiblen Bereichen oder Gefahrenzonen, wie Banken, Tankstellen oder im Atomkraftwerk, tätig sein, werben die neuen Partner weiter.

Die gemeinsame Betreuung von Kunden erfordert umfassendes Vertrauen und verantwortungsvolles Handeln, insbesondere auch im Hinblick auf vertrauliche Kundendaten und -prozesse. Dabei mache die SCC-Zertifizierung von M2solutions das Unternehmen zum prädestinierten Partner für Nordland. Ebenso tragen eine verlässliche Einsatzplanung sowie das deutsche Helpdesk dazu bei.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit fünf Jahren auf Projektebene miteinander. Für beide war es an der Zeit, dieses Erfolgsmodell auf eine neue strategische Ebene zu bringen. Der IT-Dienstleister und der Digital Signage-Spezialist wollen nun gemeinsam als leistungsstarkes Full Service-Gesamtsystem für ihre Kunden agieren, so die Neustädter.

Jahrelang erprobte Allianz

„Unsere Dienstleistungen ergänzen sich optimal. Jetzt wollen wir die möglichen Synergieeffekte maximal wirken lassen“, freut sich Matthias Holz, Geschäftsführer der Nordland Systems über die Vereinbarung. „Unsere Kunden können in Zukunft europaweit von einem erweiterten Angebot an IT-Dienstleistungen und IT-Security-Lösungen profitieren.“

„Die M2solutions hat ein hochflexibles Netz an top-qualifizierten IT-Fachkräften“, erklärt Mirko Müller, Geschäftsführer bei M2solutions. „Diese Ressource mit Partnerunternehmen, die unser Angebot ergänzen, effizient am Markt zu platzieren, ist Teil unserer Zukunftsstrategie. Unsere Kunden werden zukünftig auch vom umfassenden Knowhow Nordlands profitieren, die absolute Profis im Trendbereich Digital Signage sind. So wird aus geteiltem Expertenwissen doppelter Kundennutzen.“