Ob der neue Mac nun einer der ersten mit Apple Silicon sein soll oder einer der letzten mit Core-Chip auf x86-Basis: Die Neuanschaffung eines Rechners kann man zu einem guten Teil mit dem Verkauf eines älteren Geräts finanzieren. Apple-Geräte mögen zwar in der Anschaffung etwas teurer sein, dafür sind sie recht wertstabil.



Sonst verschwendet man ja keinen Gedanken daran, sein Macbook einem anderen zu übergeben. Wenn Sie den alten Rechner bei Neuanschaffung eines Gerätes aber verkaufen wollen, oder in innerhalb der Familie oder des Bekanntenkreises verschenken oder anderweitig weitergeben wollen, stellt sich aber die Frage: Wie setze ich mein Macbook eigentlich auf die Werkseinstellungen zurück? In unserer Anleitung klären wir deshalb:

Wer sich auskennt und nur eine Schnellübersicht braucht, findet sie hier:

1. Kopieren Sie ihre Daten: Time-Machine-Nutzer können einfach ihr Backup verwenden. Nach dem ersten Start eines neuen Macs werden Sie gefragt, ob Sie ihre Daten aus einem Time-Machine-Backup wiederherstellen wollen. Dieses sollte natürlich auf dem aktuellen Stand sein und alle Daten enthalten.

Alternativ können Sie mit einer App wie SuperDuper oder Carbon Copy Cloner eine Kopie Ihrer internen Festplatte auf einer externen Festplatte sichern. So haben Sie Zugriff auf all Ihre alten Dateien und die Kopie kann jederzeit wiederhergestellt werden – zum Beispiel beim Kauf eines neuen Mac. Vorsichtige Menschen erstellen übrigens zur Sicherheit mit beiden Methoden eine Kopie.



2. Entfernen Sie die Verknüpfung zu Ihrem iTunes-Konto (auch bei Drittanbieter-Apps, die mit Ihrem Mac verknüpft sind, sollte die Verknüpfung aufgehoben werden. Zum Beispiel bei der Creative Cloud oder Office 365).

3. Schalten Sie FileVault ab (sofern Sie es benutzen).

4. Loggen Sie sich von iCloud aus.

5. Starten Sie den Mac im Wiederherstellungssystem (Tastenkombination Command + R während des Bootvorgangs).

6. Nutzen Sie das Festplatten-Dienstprogramm, um Ihre Festplatte zu löschen. Klicken Sie "Festplatten-Dienstprogramm > Weiter". Wählen Sie Ihre Hauptfestplatte aus und wählen Sie „Löschen“. Beenden Sie danach das Festplatten-Dienstprogramm.

7. Klicken Sie auf „macOS neu installieren“ und „Weiter“. Folgen Sie dann den Anweisungen zur Neuinstallation von macOS.

Für alle anderen Nutzer folgt nun die ausführliche Anleitung.

Schritt 1: Klonen Sie Ihre Festplatte

Bevor Sie all Ihre Daten von der Festplatte Ihres Macs löschen, sollten Sie diese an einem anderen Ort sichern. Oder besser gesagt: klonen, denn damit können Sie Ihr „Backup“ jederzeit einfach wiederherstellen. Am besten erledigen Sie das mit einem speziellen Programm wie Carbon Copy Cloner oder SuperDuper. Außerdem benötigen Sie eine externe Festplatte – oder ein NAS. Wählen Sie in den Programmen dann einfach ihre interne Festplatte als Quelle und die externe als Ziel und starten Sie den Kopiervorgang mit „Klonen“.

Sie sollten nun auch in der Lage sein, von Ihrer externen Festplatte aus zu booten. Um das zu testen, starten Sie Ihren Mac neu und halten Sie während des Bootvorgangs die Alt-Taste gedrückt. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die externe Festplatte als Quelle auszuwählen und bestätigen Sie mit Enter. Die geklonte Festplatte kann bei Bedarf auch auf die Hauptplatte „zurückgeklont“ werden.

Schritt 2: iTunes-Berechtigungen entfernen

Als Nächstes müssen Sie die Verknüpfung Ihres Macbooks oder Macs zu Ihrem iTunes-Account entfernen. Schließlich können insgesamt nur fünf macOS-Geräte mit einem einzelnen iTunes-Konto verknüpft sein – und diese Berechtigung sollten Sie nicht an eine andere Person übertragen. Öffnen Sie iTunes und klicken Sie in iTunes/Musik auf "Account > Autorisierungen > Diesen Computer deautorisieren". Geben Sie dann Ihre Apple-ID und das Passwort ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Schritt 3: FileVault abschalten

FileVault verschlüsselt die Dateien auf Ihrer Festplatte und ist besonders für Nutzer von Mobilrechnern wichtig. Bevor Sie weitere Schritte in Richtung Werkseinstellungen unternehmen können, müssen Sie den Dienst abschalten, falls Sie ihn aktiviert hatten. Um die Sicherheit brauchen Sie sich dabei keine Gedanken zu machen, schließlich werden Ihre Daten bald ohnehin gelöscht. Öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie "Sicherheit & Privatsphäre > FileVault". Überprüfen Sie, ob FileVault für die betreffende Festplatte ausgeschaltet ist. Ist das nicht der Fall, klicken Sie auf das kleine Schloss-Symbol am unteren linken Rand, geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Entsperren. Klicken Sie dann auf „FileVault abschalten“.

Schritt 4: iCloud deaktivieren

Öffnen Sie die Systemeinstellungen, klicken Sie auf iCloud und dann „Abmelden“. Um all Ihre privaten Daten zu entfernen, klicken Sie auf „vom Mac entfernen“ bei jedem einzelnen Popup.

Zusätzlich sollten Sie sich besser auch bei iMessage abmelden.

Schritt 5: Den Mac im Wiederherstellungssystem neustarten

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind, denn Sie benötigen eine Internetverbindung, um macOS neu zu installieren. Starten Sie den Mac über "Apple > Neustart" neu und halten Sie während des Boot-Vorgangs die Tasten Cmd und R gleichzeitig gedrückt. Ein Fenster mit den Werkzeugen des Wiederherstellungssystems erscheint. Optional kann man noch das Original-System (bei Kauf installiert) auf den Mac draufspielen, diese und weitere Optionen bei der Wiederherstellung haben wir hier beschrieben.



Schritt 6: Die Festplatte löschen

Wählen Sie das Festplatten-Dienstprogramm und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie nun Ihre Hauptfestplatte aus (üblicherweise mit dem Namen Macintosh HD versehen) und klicken Sie auf „Unmount“. Wechseln Sie nun zum „Löschen“-Reiter und wählen Sie „Löschen“, um Ihre Festplatte zu formatieren. Bedenken Sie, dass der Löschvorgang permanent all Ihre Daten von der Festplatte entfernt – gehen Sie diesen Schritt also nicht, bevor Sie alle Daten, die Sie retten wollen, auch in Sicherheit gebracht haben! Ist der Löschvorgang abgeschlossen, beenden Sie das Programm.

Schritt 7: macOS neu installieren

Klicken Sie nun auf „macOS neu installieren“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Damit wird eine frische Kopie von macOS Catalina auf Ihrem Mac installiert. Geben Sie während der Installation NICHT Ihre Apple-ID oder Ihr Passwort ein; überlassen Sie diesen Schritt der Installation dem zukünftigen, neuen Besitzer des Macbooks.

Nur für Profis: Secure Enclave löschen

Neue Macbooks mit Touch Bar besitzen einen speziellen Speicherchip, die so genannte Secure Enclave. Bei einer Neuinstallation über die Wiederherstellungspartition werden diese Daten gelöscht, bei eine simplen Neuformatierung jedoch nicht. Die hier gespeicherten Daten können Sie aber über die Wiederherstellungspartition gezielt löschen. Starten Sie den Mac über "Apple > Neustart" neu und halten Sie während des Boot-Vorgangs die Tasten Cmd und R gleichzeitig gedrückt. Über das Dienstprogramm Terminal geben Sie dann den Befehl "xartutil --erase-all". Nach Betätigung der Zeilenschaltung müssen Sie diesen Befehl noch mit "yes" bestätigen.

