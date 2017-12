Nachdem Michael Lang 1994 seine Karriere in der CE-Branche begann, ist er seit 1998 für Lexmark in verschiedenen Funktionen tätig. Seit mehr als zehn Jahren steht er als Mitglied der Geschäftsleitung dem Fachhandelsvertrieb in der Region DACH vor und verfügt über ein profundes Wissen der Bedürfnisse von Mittelstandskunden.