Um große Investitionen auch bei kleineren Budgets stemmen zu können, hat die Macle GmbH für Hardware-Komponenten von HP, Lenovo, Fujitsu, Grafenthal und anderen ein Zahlungsmodell entwickelt, bei dem Kunden diese zum Ende der Laufzeit zurückgeben können.

Mit Macle-rent will der Großhändler einfache und kostengünstige Antworten auf alle Fragen bezüglich der Anschaffung neuer Hardware geben können. Macle berät Unternehmenskunden beispielsweise über die Höhe der Investitionen, die Finanzierungsvariante oder welche Laufzeiten und technischen Anforderungen für dessen IT-Projekt sinnvoll sind.

Mit dem Miet- und Leasing-Modell könne ein Höchstmaß an Flexibilität zu genau festgelegten Kosten erreicht werden, erklärt das Unternehmen aus Goch an der niederländischen Grenze. Das Portfolio umfasst Server, Drucker und Notebooks, die sich bereits ab einer Laufzeit von einem Monat mieten oder leasen lassen.

Daneben berät Macle seine Kunden auch in Hinblick auf die passende Hardware und kann so eine individuell zugeschnittene Produktauswahl garantieren. Ein weiterer Vorteil sei, neben geringer Vorabinvestitionen und Kalkulationssicherheit, dass Kunden stets mit aktueller Hardware arbeiten können ohne sich langfristig an diese zu binden.

