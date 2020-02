Macmon Secure hatte Anfang Februar zum inzwischen bereits achten und damit schon traditionellen Partnertag nach Berlin eingeladen. Über 100 Partner aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Bulgarien folgten der Aufforderung, um sich über die Möglichkeiten in dem Macmon-Geschäftsführer Christian Bücker zufolge weiterhin zweistellig wachsenden Marktsegment Netzwerksicherheit zu informieren und sich vom Hersteller ein Update geben zu lassen.

Das fiel umfangreich aus, denn in den vergangenen zwölf Monaten hat sich bei Macmon viel getan. Im Mittelpunkt der Veränderungen stand aus technischer Sicht der Ausbau der Technologiepartnerschaften - etwa mit Barracuda Networks und Matrix 24. "Die Macmon NAC-Lösung lässt sich über verschiedene Programmierschnittstellen wie beispielsweise REST API nahtlos in andere Security-Produkte integrieren. Dies führt zu einer Anhebung des Sicherheitslevels im Unternehmensnetzwerk", beschreibt Geschäftsführer Christian Bücker.



Vier Partner wurden mit den einem Macmon Award ausgezeichnet – und freuten sich darüber gemeinsam mit ihren Ansprechpartnern beim Hersteller. Im Bild (von links): Beate Möbis, (Partnermanagerin bei Macmon), Jochen Felten (BWG Informationssysteme aus Karlsruhe), Ulf Thomas, Vertrieb (CyProtect aus München), Christian Bücker, Daniel Miedler (ACP IT Solutions), Christian Martin (IOK aus Verl) sowie Sven Schlösinger und Petra Salvador (beide (Partnermanager bei Macmon).

Der Partnertag von Macmon Secure fand Anfang Februar 2020 im Hotel Radisson Blu in Berlin statt - und bot nicht nur einen Ausblick auf die Trends im Markt für Netzwerksicherheit, sondern auch auf die Berliner Architektur.

Die etwas über 100 aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und sogar Bulgarien angereisten Vertriebspartner ließen sich davon jedoch nicht ablenken, sondern suchten schon direkt am Morgen das intensive Gespräch.

Thomas Henk (links), Product Sales Director bei Nuvias, und Christian Bücker, Geschäftsführer von Macmon Secure, tragen das MSP-Thema gemeinsam in den Markt - und sind dabei offensichtlich guter Dinge.

Macmon hat kürzlich über 1.000 Unternehmen befragt und dabei festgestellt, dass ein Viertel aller IT-Sicherheitsprobleme ihren Ursprung im Netzwerk haben. Diese Ergebnisse sorgten für Diskussionsstoff bei den Besuchern des Partnertags.

Engagiert und kritisch bei der Sache: Robert Nagler und Friedrich Förster vom Macmon-Gold-Partner GID GmbH aus Köln.

Turgut Tabu (rechts), Geschäftsführer der ARKTIS GmbH, interessierte sich insbesondere für die neuen Technologiepartnerschaften. Auch dazu konnte Macmon-Chef Christian Bücker Auskunft geben.

Mark T. Hofmann, Kriminal- & Geheimdienstanalyst sowie Profiling-Experte, zeigte in einem Impulsvortrag , wie unterschiedliche Motive das Verhalten im Geschäftsleben beeinflussen und gab wertvolle Tipps, wie Empathie den Vertriebsprozess positiv beeinflussen kann.

Networking-Pause vom Network-Monitoring.

Rosemarie Hinsch, Melanie Boese, Sabine Kuch (alle Macmon Secure GmbH) mit Ursula Meyer, Vorstand bei der ft consult Unternehmensberatung.

Daniel Döring (links) vom Macmon-Technologiepartner Matrix 42 beantwortete gerne die Fragen der Macmon-Partner.

Macmon-Geschäftsführer Christian Bücker, mit Security-Expertin Rosemarie Bücker (Bücker IT-Security).

Auch Baris Ayar und Björn Seifert vom Technologiepartner Barracuda Networks freuen sich schon auf die After-Konferenzprogramm-Party.

Ihm zufolge ist genau diese Integrationsfähigkeit ein signifikanter Vorteil gegenüber Mitbewerbern und soll daher ausgebaut werden. Turgut Tabu, Geschäftsführer des Macmon-Partner ARKTIS, sieht das ähnlich und ist bereits gespannt, welche Technologieintegrationen in diesem Jahr hinzukommen. Denn für ihn sorgen "interessante Integrationsmöglichkeiten für noch mehr Netzwerksicherheit, und somit für Vertriebs-Opportunities."

Mehr zum Thema: Macmon startet Vertriebsinitiative für den Channel

Vom 2019 vorgestellten MSP-Modell verspricht sich Macmon 2020 eine schnellere Umsetzung von NAC-Projekten. Für Thomas Henk, Product Sales Director beim VAD Nuvias, war der interessanteste Aspekt des Partnertages daher "die Weiterentwicklung des MSP-Themas." Mit dem MSP-Lizenzmodell bekommen Partner die Möglichkeit, die Lösung im Rahmen eines Managed Service anzubieten und dabei zusätzliche Beratungsleistungen zu erbringen. Der Anbieter unterstützt sie dabei durch Schulungs- und Marketing-Maßnahmen sowie durch das eigene Support-Team.

Torsten Gehbauer, Leiter der Abteilung IT-Infrastrukturmanagement am Universitätsklinikum Frankfurt, präsentierte in einem Praxisbericht, wie sich das Gerätemanagement mit Macmon umsetzen lässt. "Wir managen täglich 500.000 Netzwerkereignisse", berichtete Gehbauer, der bereits die stärkere Nutzung von Macmon für IoT und Medizintechnik plant.

Vier Partner mit Macmon Awards ausgezeichnet

Kein Partnertag ohne Partner-Awards. Das gilt auch für Macmon. Zum Jahresauftakt 2020 wurden vier Partner für ihre herausragenden Leistungen im vorangegangenen Jahr ausgezeichnet. Als "Macmon NAC Dauerläufer 2019" darf sich nun Jochen Felten, Leiter Services & Engineering, bei BWG Informationssysteme aus Ettlingen bei Karlsruhe bezeichnen.

» Channel meets Cloud Systemhäuser müssen Cloud-fähig werden, um ihren Kunden die passenden Lösungen anzubieten. Auf dem c.m.c. Kongress am 20. Februar 2020 in München zeigen Service Provider, wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt.

Hier anmelden!

Den Award "Macmon Held der Arbeit" nahm Ulf Thomas aus dem Vertrieb von CyProtect nach München mit nach Hause. Bester "Macmon Projektjäger 2019" ist Daniel Miedler, Lead Expert Security & Network bei ACP IT Solutions in Wien und den Award für den wachstumsstärkster Partner 2019 nahm Christian Martin, Geschäftsführer von IOK mit zurück ins ostwestfälische Verl. Im Anschluss an die Award-Verleihung im "Pier 13" feierten die Partner dann sich, Macmon und den Markt für Netzwerksicherheit gebührend.