Macmon Secure verkauft seine IT- und OT- Security-Lösungen ausschließlich an qualifizierte und zertifizierte Systemhaus-Partner, die von Distributoren unterstützt werden. Macmon Secure wurde bislang durch Infinigate und Nuvias in der DACH-Region vertreten. Nach deren Merger soll nun Prianto als neuer Distributor die erfolgreiche, duale Strategie der Belden-Tochter fortsetzen.

Hohe Kompetenz im Bereich Security

Durch die Zusammenarbeit mit Prianto verspricht sich Macmon Secure eine zusätzliche Vertriebsunterstützung des schnell wachsenden Softwaregeschäfts. Prianto ist auf innovative Enterprise Software Lösungen spezialisiert und hat 15 internationale Standorte - unter anderem in Österreich und der Schweiz. Um den zunehmenden Anforderungen der Unternehmen an die Cybersecurity noch besser gerecht werden zu können, hat Prianto sämtliche Security-Lösungen in einer eigenen Business Unit Security gebündelt.

"Im Markt Österreich und Schweiz waren wir bisher nur durch einen Distributor vertreten. Mit Prianto haben wir nun einen weiteren Channel Partner, der uns dabei unterstützt, das Geschäft profitabel weiterzuentwickeln", kommentiert Stephan Nolden, Senior Manager Global Partner Sales bei Macmon Secure. "Wir haben uns für Prianto als kompetenten und auf Software spezialisierten Partner entschieden. Das Team fokussiert darüber hinaus auf Security und bietet passende, ausgewählte Lösungen an."

"Unsere Produkte Macmon NAC für Netzwerksicherheit und Macmon SDP für Zero Trust Network Access (ZTNA) ergänzen das Portfolio ideal", fügt Nolden hinzu. "Erhöhte Reichweite und Sichtbarkeit von Macmon Secure Lösungen, erweiterte technische und vertriebliche Kompetenz durch das Prianto Security Team, hohe Kundenzufriedenheit und -bindung durch qualitativ hochwertigen Service und Support, sind nur einige der Ziele, die wir mit Prianto gemeinsam angehen."