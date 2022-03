Im Januar gab die Belden Group die Übernahme von Macmon Secure bekannt. Seinen als Hybrid-Veranstaltung durchgeführten Partnertag Anfang März in Berlin nutzte der Anbieter, um die Fragen der Partner zu beantworten und die weitere Strategie vorzustellen. Dazu kamen in der Berliner Brauerei Brewdog ausgesuchte Channel-Partner, Vertreter der Distributoren Nuvias und Infinigate sowie natürlich das Partner Management Team von Macmon Secure zusammen.

"Wir brauen auf eine gute Zusammenarbeit" stand auf der Einladung - und dieses Bekenntnis zu den Partnern wurde dann auch in den Vorträgen mehrfach bekräftigt. Ein professionelles Kamerateam zeichnete die Veranstaltung auf und übertrug die Aufzeichnung an mehrere Hundert Teilnehmer, die nicht vor Ort sein konnten.

Aus Sicht von Christian Bücker, seit der Übernahme durch Belden als Business Director bei Macmon Secure, gehörte zu den wichtigen Meilensteinen 2021 die Markteinführung von Macmon SDP im Mai. Das Portfolio bietet damit neben Netzwerksicherheit in lokalen Netzwerken auch Netzwerksicherheit in der Cloud. Außerdem konnte das Unternehmen seine Position in der DACH-Region weiter ausbauen, auch durch zahlreiche Technologiepartnerschaften.

Zu denen gehörten auch erste gemeinsame Projekte mit Belden. "In einer ersten Phase haben wir über eine intensivere Zusammenarbeit nachgedacht, aber schnell konkretisierten sich die Gespräche, Mitglied der Belden Gruppe zu werden", sagte Bücker dazu. "Macmon hat die erprobte Expertise, IT-Netzwerke zu sichern, Belden hat seine Kernkompetenzen im Bereich OT-Netzwerke. Gemeinsam werden wir jetzt Kunden im Produktionsumfeld über ein globales Netzwerk eine einmalige Security-Kompetenz bieten können."

Warum Belden Macmon übernommen hat

Den neuen Macmon-Besitzer stellte den Partnern Prof. Dr. Tobias Heer vor. Heer ist nicht nur Professor für IT-Sicherheit an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, sondern auch Senior Architect für den Bereich Netzwerksicherheit bei Hirschmann Automation and Control/Belden sowie in den Gremien der deutschen Industrie zum Thema Digitalisierung und Sicherheit aktiv (ZVEI und Plattform Industrie 4.0).

Aus seiner Erfahrung bei Hirschmann versicherte er den Macmon-Partnern, dass von Belden akquirierte Unternehmen in ihrer Markenidentität erhalten bleiben: "Ziel der Belden-Akquisition ist die Nutzung von Synergien und die gemeinsame Transformation zu einem Lösungsanbieter für Hardware- und Software für IT- und OT-Umgebungen. Zu diesem Zweck werden sich in den kommenden Wochen Integrationsteams treffen, um in gemeinsamen Workshops Integrationsmöglichkeiten weiterführend zu identifizieren." Der Fokus von Macmon Secure werde auch künftig auf dem Thema IT liegen.

Die NAC-Expertise der Berliner sieht Heer zudem als "Quelle von Innovationen für den OT-Bereich". Heer weiter: "Denn hier existieren längere Beschaffungszyklen für industrielle Anlagen und das Thema IT-Security hat noch nicht die Marktbedeutung wie im IT-Umfeld. Dabei wird weiterhin auf die bewährte Herstellerunabhängigkeit und Technologieoffenheit von Macmon Secure Wert gelegt."

Neben diesen strategischen Themen gab es für die Partner auch dieses Jahr viele praktische Tipps, Informationen über Marketing- und Vertriebsunterstützung und Produkt-Updates. Und angesichts der nun hoffentlich abklingenden Pandemie konnte man sich auch endlich wieder einmal persönlich austauschen - über die Erkenntnisse aus der Brauerei-Führung, die richtige Technik beim Flippern Bowling oder beim gemeinsamen Abendessen auch darüber, wie man die neue Situation bewertet.

