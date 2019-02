Christian Bücker, Geschäftsführer von Macmon Secure, nutzte den Partnertag Anfang Februar 2019 in Berlin für einen Rückblick auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018. In ihm konnte der deutsche Hersteller einer NAC- Lösung (Network Access Control) die Zahl der Mitarbeiter auf über 70 erhöhen und das auch in den Vorjahren erreichte, durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum von 20 Prozent fortsetzen.

Macmon-Partnertag 2019

Zum siebten Partnertag von Macmon Secure kamen Anfang Februar 2019 über 100 Partner nach Berlin. Macmon-Partnertag 2019

Christian Bücker (Geschäftsführer von Macmon Secure) begrüßt Michael Mayer (Bechtle Logistik & Service). Macmon-Partnertag 2019

Christian Bücker, (Geschäftsführer Macmon Secure) tauscht sich mit Moderator Stephan Heinrich nach einem begeisternden Vortrag von Karsten Lippert (1. FSV Mainz 05 e.V.) über die Belange der IT-Sicherheit in großen Fußballstadien aus. Macmon-Partnertag 2019

Daniel Karalus (Phalanx), freut sich über den Macmon-Award, verliehen von seinem Partner-Manager Dirk Kierstein. Macmon-Partnertag 2019

Petra Salvador, Partner Managerin bei Macmon Secure, freut sich mit Andreas Bauer (Kapsch BusinessCom AG) über dessen Auszeichnung. Macmon-Partnertag 2019

Gruppenfoto nach der Preisverleihung (von links nach rechts): Christian Bücker (Macmon secure), Beate Möbis (Macmon Secure), Marcel Schwarz (März Network Services GmbH, Niederlassung Berlin), Steven Richter (März Network Services GmbH, Niederlassung Chemnitz), Steffen Uhlemann (März Network Services GmbH, Niederlassung Berlin), Melanie Boese (Macmon Secure), Sven Schlösinger (Macmon Secure), Petra Salvador (Macmon Secure), Christian Preuß (Kapsch BusinessCom), Andreas Bauer (Kapsch BusinessCom), Karsten Lippert (1. FSV Mainz 05 e.V.), Martin Klug (Inconso AG) und Hans Gregor Mendel (Connect Kommunikationssysteme). Macmon-Partnertag 2019

Große Aufmerksamkeit erhielt die Arbeit des Zeichners J. Kücklich, der Eindrücke der gesamten Veranstaltung auf Leinwand mitskizzierte und überraschende Motive entwickelte. Macmon-Partnertag 2019

Mit Obst, Gemüse und frischer Berliner Luft konnten sich die Macmon-Partner am Buffet stärken. Macmon-Partnertag 2019

In der Eventlocation Pier 13 trafen sich Macmon und Partner nach erfolgreichem Konferenzprogramm am Abend in lockerer Atmosphäre zu Essen, Drinks und zum Netzwerken.

Eine neue Testumgebung ermöglicht es, Kundenszenarien schneller nachzustellen und mittlerweile monatliche Updates der NAC-Lösung sorgen für Schwung bei der technischen Entwicklung. 2018 wurden von Macmon auch Schnittstellen mit Finally Safe, Fireeye und Barracuda realisiert. Insbesondere die Technologiepartnerschaft mit Barracuda Networks sorgte laut Hersteller für großes Interesse im Markt. Weitere Schnittstellen sind in Planung.

"2019 wollen wir noch enger mit unseren Partnern arbeiten und gemeinsam die Macmon-NAC-Story voranbringen", so Bücker zu den rund 100 nach Berlin angereisten Partnern. "Einfache Implementierung sorgt durch vollständige Netzwerkübersicht sofort für signifikante Mehrwerte beim Kunden. Dabei ist es unser Ziel lange Teststellungen zu vermeiden und den Partner mit mehr Pre-Sales Kompetenz für eine schnellere Projektumsetzung zu unterstützen."

1. FSV Mainz 05 als Referenzkunde für Macmon

Als Beleg legte Karsten Lippert vom 1. FSV Mainz 05 dar, wie der Bundesligist die IT-Security eines großen Sportvereins mit über 1.000 Mitarbeitern in den Griff bekommen hat. Im Netzwerk des Vereins finden sich ganz unterschiedliche Endgeräte, von Einlasskontrollsystemen, über mehr als 200 Kassensysteme bis zu Netzwerkdosen für Journalisten zur Berichterstattung bei den Heimspielen. Pro Spiel nutzen 700 Externe die Infrastruktur, darunter neben den Journalisten auch die Polizei und das Catering-Unternehmen. Hinzu kommen bis zu 33.000 Zuschauer mit ihren Smartphones im WLAN-Netz.

Die NAC-Lösung von Macmon passt Lippert zufolge bestens zur Multivendor-Infrastruktur des Vereins: "Wir konnten die Ziele unseres Projekts einfach und schnell umsetzen. Innerhalb weniger Stunden erzielten wir eine komplette Netzwerkübersicht, eine wichtige Planungsgrundlage für die weitere Implementierung der NAC-Lösung."

Ausblick auf Past Viewer und Switch Viewer

Die Partner erhielten auch einen ersten Ausblick auf zwei neue Module. Mit Past Viewer bietet Macmon die Möglichkeit, bereits vorhandene Daten strukturiert zu sammeln und in individuellen Ansichten aufzubereiten. Pro Endgerät lässt sich damit darstellen, wann und wo es im Netzwerk betrieben, welche IP-Adresse und welcher Name genutzt wurde, sowie in welchem VLAN es aktiv war. Dadurch werden nicht nur forensische Analysen möglich uns stehen qualifizierte Daten für eine Netzwerkanalyse zur Verfügung.

Switch Viewer ermöglicht eine detailliertere Erhebung der Informationen der Netzwerkgeräte als bisher. Hinzu kommt etwa das Auslesen der Seriennummern oder Port- und Switch-Konfigurationen. Durch eine übersichtliche Darstellung der Schnittstellen lässt sich zudem der Ist-Zustand schnell erfassen. Der Status von Switch-Konfigurationen kann mit Switch Viewer künftig auch gesichert und zurückgespielt werden.

