Mit der Tarox AG aus Lünen hat die Macmon Secure GmbH einen kompetenten und erfahrenen Distributionspartner für die auf den Mittelstand zugeschnittene Netzwerkzugangskontrolllösung Macmon NAC smart gewonnen. Diese wird auf Wunsch ab Werk vorinstalliert und biete so insbesondere für KMUs eine einfache und kostengünstige Lösung zur Netzwerksicherheit, so der Berliner Hersteller.

Die einfache Umsetzung eines NAC-Projekts bietet dem Channel auf schnelle Umsätze, da langwierige Entscheidungsprozesse wegfallen. Die kombinierte Lösung sei deshalb auch ein ideales Thema für Neukundenakquise im IT Security-Markt und biete zudem ein hohes Potenzial an Zusatzgeschäften in sich.

Neben umfassender Netzwerktransparenz, Gast- und BYOD-Verwaltung sowie der differenzierten Durchsetzung von Richtlinien, könne Macmon NAC smart ohne Infrastrukturänderung schnell und vollständig in Betrieb genommen werden. Eine ideale Lösung für den Channel, da Tarox die Installation übernimmt und die Leistung bereits im Gesamtpaket des Kunden enthalten ist. So sollen Reseller sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und die Lösung leichter vermarkten können.

Für Reseller schnell, einfach und profitabel

„Mit Macmon NAC smart bieten wir über den Distributor Tarox den deutschsprachigen Resellern ein ideales Produkt, um bei KMUs mit NAC durchzustarten“, verspricht Christian Bücker, Geschäftsführer Macmon Secure GmbH. „Es ist keine Registrierung und keine Zertifizierung notwendig. Unsere Lösung ‚Made in Germany‘ ist innerhalb nur weniger Stunden via Remote-Session komplett ausgerollt und voll einsatzbereit.“

„Mit der Macmon Secure GmbH haben wir einen starken Partner und Technologieführer für Netzwerksicherheit an unserer Seite, der unsere Cyber Security-Distributionsfamilie mit neuen Lösungsansätzen bereichert, und das Portfolio der Tarox AG komplettiert“, sagt Alexander Wiediker, Leiter Cyber Security bei Tarox: „Somit können wir unsere Partner und Kunden noch besser im Bereich Cyber Security unterstützen. Mit einem weiteren Lösungsanbieter machen wir die Welt ein Stück sicherer."

