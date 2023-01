Mit einer neuen Generation von ressourcenschonenden Produkten hatte der niederländische Zubehöranbieter Trust bereits seine Ambitionen eines nachhaltig agierenden Unternehmens unterstrichen. Nun will der Hersteller auch im Vertrieb den Fokus auf Nachhaltigkeit legen.

Dafür hat Trust die Neujahrspromotion "One, Two, Tree" in Zusammenarbeit mit Grow My Tree aufgelegt. Die Organisation unterstützt Wiederaufforstungsprojekte mit sozialer Wirkung im globalen Süden. Die Aufforstungsprojekte sind nicht nur eine Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel, da sie durchschnittlich 22 kg CO2 pro Jahr absorbieren. Projekte wie dieses tragen darüber hinaus dazu bei, Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen in benachteiligten Gemeinschaften zu schaffen.

Partnerschaft mit dem Handel

Nach dem Kauf von Trust-Produkten im Wert von 35 Euro oder mehr innerhalb des Aktionszeitraums können Verbraucher in Deutschland und Österreich zehn Euro Cashback erhalten und über Grow My Tree einen Baum in ihrem Namen pflanzen lassen. Die Teilnahme an der Aktion hat also einen finanziellen und ökologischen Anreiz für die Verbraucher. Sie unterstützt eine nachhaltige Initiative und soll zudem das Bewusstsein für Trust als erschwingliche grüne Marke steigern.

Der Handel spielt als Multiplikator für Trust-DACH-Chef Gabriel Restaino eine wichtige Rolle: "Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere ökologischen Ziele nur gemeinsam erreichen können. Deshalb bauen wir auf starke Partnerschaften mit unseren Handelspartnern und Distributoren", erklärt er.

Restaino ist davon überzeugt, dass Trust so nicht nur eine attraktive und kreative Idee anbietet, sondern auch mit gutem Beispiel vorangeht und auf dieses wichtige Thema nachhaltig aufmerksam macht. "Um unsere Aktionen bestmöglich zu flankieren, stellen wir unseren Partnern Marketingmaterial zur Verfügung und evaluieren natürlich, wie erfolgreich die Umsetzung war"§, verspricht der Manager.

