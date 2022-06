Der neue Telekom-Tarif "MagentaMobil" erlaubt mehr Datenvolumen und bietet gewisse Preisvorteile durch optionale Zusatzkarten. Je mehr SIM-Karten zum Hauptvertrag der Kunde dazu bucht, umso stärker sinken die Kosten pro Person - auf bis zu 10 Euro monatlich.

Die neuen MagentaMobil-Tarife starten am 1. Juli und sie räumen laut Georg Schmitz-Axe, Leiter Telekom Partner bei der Telekom Deutschland, dem stationären Handel große Chancen ein: "MagentaMobil bietet viele Möglichkeiten für Cross- und Upselling", so Telekoms Partner-Chef ChannelPartner gegenüber.

Auch für das Anfang 2022 neu eingeführte Partnertrainingskonzept "Perfect Pitch" hat Schmitz-Axe in Köln geworben. Immerhin wurden dort in einem halben Jahr in 39 Camps 600 Mitarbeiter von Telekom-Partnern vertrieblich geschult. Im Fokus steht dabei die Ermittlung von Kundenbedürfnissen. Ab Herbst 2022 möchte die Telekom ihren Partner weitere Vertiefungstrainings anbieten.

In diesen Trainings werden die fünf Punkte eines guten Verkaufsgesprächs eingeübt:

Die innere Haltung des Verkäufers - wie motiviert er sich selbst vor dem Verkaufsgespräch?

Kenntnisstand über alle Features der angebotenen Telekom-Produkte

Bedürfnisse der Kunden herausfinden

Kunden den Nutzen sichtbar machen

"Sack zumachen!" - die richtige Abschlussfrage, um den Verkauf zu realisieren

Kunden aktiv angehen

Am 1. April 2022 hat die Deutsche Telekom ihren Exklusiv-Partner die den Zugang zu den Stammdaten ihrer Kunden freigegeben - via Magenta View (ChannelPartner berichtete). Derzeit nutzen 500 Telekom-Partner diese Anwendung, Schmitz-Axe möchte diese Zahl sukzessiv erhöhen. Seiner Ansicht nach erhalten damit Fachhändler einen tiefen Einblick in die aktuelle Lage bei ihren Kunden: Welche Telekom-Produkte nutzten sie gerade? Läuft alles einwandfrei oder gibt es vielleicht Störungen, die behoben werden könnten?

Falk Thorwarth, Vorsitzender des Händlerbeirats, begrüßt diese Entwicklung: "Vor allem die große Transparenz über alle Stammdaten und die Informationen zu Rechnungen und aktuellen Zahlungen vereinfachen die tägliche Arbeit mit den Kunden", so der Inhaber der Tele Thorwarth GmbH. Zurzeit verhandelt der Händlerbeirat mit der Telekom eine Ausweitung des Informationsumfangs in Magenta View beraten. Infos zu Heimnetzberatung, zu Produktwechseln, zu Mobilfunk-Neuverträgen und Vertragsverlängerungen sollen dann ebenfalls darin enthalten sein. Außerdem soll es in Zukunft möglich werden, dass Händler in Magenta View auch ihre Gesprächsnotizen reinschreiben könnten - so entstünde eine vollumfassende Kundehistorie. Bisher haben Händler dort nur Leserechte.

Anfang Juni 2022 hat die Deutsche Telekom ihr aktives Bestandskundenmanagement Exklusivpartnern gegenüber eröffnet. Zum ersten Mal erhalten damit die Fachhändler Kundendaten von der Telekom. Damit sollen Partner die Möglichkeit erhalten, Kunden aktiv (per Telefonanruf) in ihre Shops einzuladen.

Am aktive Bestandskundenmanagement haben sich zu Beginn 50 Exklusivpartner beteiligt, im August sollen es 100 und Ende des Jahres 300 werden. Schmitz-Axe nannte auch bereits erste Zahlen aus dieser Verkaufsaktion: Demnach hätten die bisher 50 Exklusivpartner im Schnitt die Hälfte der Kunden telefonisch erreicht, und 42 Prozent der angerufenen Kunden hätten daraufhin ihren Shop besucht.

Stefan Tremmel vom Telekom-Exklusivpartner Der Heuschneider aus Dorfen bei München rät seinen Händlerkollegen, vom Bestandskundenmanagement Gebrauch zu machen. Gerade das neue Mobilfunkportfolio der Telekom biete sich dafür sehr gut an. Da winken viele neue Vertragsabschüsse.

