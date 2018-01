Auf dieser Position soll Hirsch in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz zusätzlich zu den bestehenden Integrationspartnern neue ISVs und OEMs, Systemhäuser und Systemintegratoren, VADs und VARs sowie Consulting-Unternehmen für Magic Software gewinnen. Außerdem wird es zu seinen vordringlichen Aufgaben gehören, bestehende und neue Reseller für das Ende 2017 gestartete "Magic Integration Partner"-Programm zu begeistern. In dieser Funktion berichtet Markus Hirsch an Stephan Romeder, Vice President Global Business Development bei Magic Software.

Vor seinem Start bei Magic Software agierte der sportbegeisterte Münchner drei Jahre als Channel Account Director bei LivePerson, einem Technologieanbieter für Online Messaging, Marketing und Analysen. Davor knüpfte Hirsch er als Director Alliances & Channel Sales bei dem CMS-Anbieter e-spirit ein Netzwerk von Technologie-, Integrations-, Hosting- und Consulting-Partnern. Auf weiteren Stationen, darunter Tibco, Bea Systems, Mercury Interactive, Candle und Nemetschek konnte er sich umfangreiches Know-how in den Bereichen System Engineering, Pre-Sales, Partner- und Direktvertrieb aneignen.

Seiner neuen Aufgabe bei Magic Software sieht Markus Hirsch voller Freude entgegen: "Mit Technologien wie Big Data, IoT und Industrie 4.0 stehen praktisch alle Unternehmen vor der großen Herausforderung, immer komplexere Geschäftsprozesse mit integrierten IT-Lösungen abzubilden. Genau dafür haben wir die passenden Lösungen parat. Bei der Integration spielen Partner eine entscheidende Rolle, da sie mit uns gemeinsam standardisierte Lösungen für Kunden und deren Herausforderungen bereitstellen können."

"Die Schaffung der neuen Position unterstreicht unseren Partnerfokus und die strategische Ausrichtung auf einen wachsenden Anwendungsintegrations-, und Middleware Software Markt", erklärt Stephan Romeder, Vice President Global Business Development bei Magic Software, und fährt fort: "Mit seinen langjährigen Erfahrungen im Partner-Business und seinen fundierten Kenntnissen des Middleware- und Integrationsmarktes wird Markus entscheidend den Aufbau unserer Partnerlandschaft in Zentraleuropa mitgestalten."

