Damit erhöhte sich der Umsatz gegenüber 2016 um 28 Prozent, das Betriebsergebnis stieg um 23 Prozent. Die gesamten liquiden Mittel von Magic Software betrugen Ende 2017 genau 51,1 Millionen Euro. Für das laufende Kalenderjahr 2018 rechnet der Middleware-Hersteller mit einem Umsatz zwischen 283 bis 293 Millionen Dollar, was einem Wachstum im Jahresvergleich in Höhe von zehn bis 14 Prozent entsprechen würde.

Magic Software-CEO Guy Bernstein freut sich über das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr: "Das kam durch eine starke Nachfrage nach unserem gesamten Portfolio und in allen unseren Regionen zustande." Der Softwarehersteller offeriert seinen Kunden aus dem Enterprise-Umfeld und aus dem gehobenen Mittelstand Lösungen und Services in den Bereichen Integration, Software-Anwendungsentwicklung, Mobile, Big Data und Cloud.

