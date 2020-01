Außerdem verfügt Mahr EDV auch über einen Standort in Potsdam. Vor zwanzig Jahren als ein "Ein-Mann-Betrieb" gegründet, beschäftigt das Systemhaus 2020 fast 100 Mitarbeiter und setzt etwa elf Millionen Euro pro Jahr um.

In Köln begann erst mal ein kleines Team, das im CoWorking-Space von den Düsseldorfer Mahr EDV-Mitarbeitern unterstützt wird. Geschäftsführer Pascal Kube begründet den vorsichtigen Start in der Domstadt: "Wir benötigen heute keine umfangreichen Büros mehr. Um kleinere und größere Havarien in IT-Systemen zu beheben, haben unsere Mitarbeiter in Ihrem Firmenfahrzeug für den Vor-Ort-Einsatz alles dabei." Die meisten Aufgaben würden die IT-Spezialisten von Mahr EDV ohnehin per Fernwartung durchführen, etwa das Aufspielen neuer Software, die Bekämpfung von Viren und Trojanern oder die regelmäßige Datensicherung in der eigenen Cloud.

Aber Firmengründer Fabian Mahr möchte in Deutschlands viertgrößter Stadt rasch wachsen: "Unser Ziel ist es, in Köln bis Ende 2021 ein festes Team von 15 Mitarbeitern aufzubauen, damit unsere Kunden auch feste Ansprechpartner haben, die immer vor Ort sind und schnell reagieren können". Dann wollen die Berliner auch ein eigenes Büro in zentraler Lage anmieten.

