Anfang 2020 hat Mahr EDV mit Köln nach Düsseldorf eine weitere Niederlassung im Westen der Republik eröffnet, nun folgen die Standorte in Leipzig, Dresden und Essen. Damit ist das Systemhaus nun in sechs der zwölf größten Städte Deutschlands vertreten.

Seit seiner Gründung im Jahre 2000 hat Mahr EDV über 500 Kunden für sich gewinnen können. Darunter finden sich überdurchschnittlich viel Immobilienverwalter, aber auch Fitnessstudios, Hotels, Einrichtungshäuser und Forschungsinstitute.

Da nicht all diese Unternehmen in Berlin beheimatet sind, war eine Erweiterung des Filialnetzes auf Sachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen - in die geografische Nähe zu den Kunden - naheliegend. Die neuen Standorte sollen noch innerhalb der nächsten 24 Monaten mit mindestens zehn Mitarbeitern besetzt werden. Und die Wahl der neuen Locations war nicht ganz zufällig: Mit den beiden Standorten Leipzig und Dresden kommen die Berliner IT-Experten in eine aufstrebende Region - mit einem Fokus auf Informationstechnik und Nanoelektronik.

"Bei aller Hingabe an Digitalisierung, Cloud Computing, Remote-Work und Automatisierung - wir setzen nach wie vor auf Kundennähe und feste Ansprechpartner", erklärt Firmengründer Fabian Mahr. "Jeder unserer Kunden hat feste und bei Bedarf physisch greifbare Ansprechpartner, das schafft Vertrauen - beim Umgang mit sensiblen Daten ist dies einfach unerlässlich", ergänzt Mahrs Compagnon Pascal Kube.

Dank dieses Aufschwungs - mit jährlichen Wachstumsrate von jeweils 50 Prozent in den Jahren 2018 und 2019, stehe für Mahr Mitarbeiter-Akquise und -Bindung nun an erster Stelle. Familie und Karriere sollen sich bei dem Systemhaus nicht gegenseitig im Weg stehen: Mahr EDV bezuschusst die Kitaplätze der Mitarbeiter, schafft familienfreundliche Rahmenbedingungen und stellt Firmenwagen auch für Urlaubsreisen zur Verfügung.

Da sind sich Fabian Mahr und Pascal Kube, beide Familienväter, einig: "Zufriedene Mitarbeiter sind die Basis unseres Unternehmenskonzepts, denn nur so können unsere Mitarbeiter Bestleistungen erbringen und unsere Kunden begeistern. Und dauerhaft zufriedene Kunden bedeuten sichere Arbeitsplätze".