Damit ist das Systemhaus aus Berlin so gut wie in ganz Deutschland vertreten, denn weitere Standorte gibt es auch noch in Dresden, Leipzig, Potsdam, Köln, Düsseldorf, Essen, Hamburg, Hannover und München. Damit erschließt sich Mahr EDV die wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands, um dort lokal qualifizierte IT Dienstleistungen erbringen zu können.

Mit diesem Schritt ist es dem Systemhaus gelungen, innerhalb von nur drei Jahren die Anzahl seiner Niederlassungen in Deutschland auf jetzt 14 zu verdoppeln. Firmengründer Fabian Mahr glaubt vor allem an seine Mitarbeiter: "Sie sind der Schlüssel zu unserem Erfolg." Mit der Expansion hofft Mahr, seinen Mitarbeitern neue Perspektiven anbieten zu können, denn: "Wachstum ist kein Selbstzweck, aber dieses Wachstum hilft uns, die richtigen Strukturen zu schaffen und enger beim Kunden zu sein. Dabei war und ist es mir immer wichtig, den Teamgeist zu erhalten und an jedem neuen Standort vorzuleben", so der Firmeninhaber weiter.

Sein Geschäftsführerkollege Kollege Pascal Kube ergänzt: "Der KMU-Markt verändert sich derzeit rasant, es wird diversifizierter und zugleich steigt der Anspruch der KMU-Kunden an Service und Leistung. Wichtige Bereiche wie Cloud-Lösungen, Managed Services und Cybersecurity müssen von uns ebenso abgedeckt werden wie der direkte IT-Dienste vor Ort beim Kunden. Wir müssen uns also anpassen und mitverändern. Hierfür haben wir frühzeitig die Weichen gestellt. Auf unserem Expansionskurs werden wir uns aber nicht ausruhen, sondern diese großartige Dynamik weiter ausbauen", so Kube.

Mahr EDV wurde 1999 in Berlin gegründete. Mit 185 Mitarbeitern setzte das Systemhaus 2022 über 20 Millionen Euro um, 2023 rechnet der Inhaber Fabian Mahr sogar damit, 30 Prozent mehr erlösen zu können. Der IT-Dienstleister wurde mehrfach ausgezeichnet, etwa 2020 als "Top Arbeitgeber" und auch als einer der kundenfreundlichstes Systemhäuser Deutschlands (ChannelPartner berichtete). Mahr EDV betreut über 600 KMU-Kunden, neben technischem IT Support bietet ihnen der IT-Dienstleister auch eigene Cloud Lösungen an.

Mehr zu Mahr EDV:

2020 mehrfach ausgezeichnet

Expansion in den Süden

Drastisches "Recruiting"