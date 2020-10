Die Mahr EDV GmbH verzichtet dafür auf den Versand von Kundenpräsenten zu Weihnachten und spendet stattdessen neben Geld auch Schreib- und Malutensilien an den Verein. Auch die Kinder der achtköpfigen Familie von Firmengründer Fabian Mahr und seiner Frau Verena beteiligen sich und spenden das ein oder andere Spielzeug sowie Kleidung an diejenigen, die weniger haben.

Gemeinsam mit Pascal Kube, ebenfalls Familienvater und Mitglied der Geschäftsführung, entstand die Idee, die Firmensitze als Spendenzentrale für Nachbarn zu öffnen. „Das ist Nachbarschaftshilfe im besten Sinne“, sagt Business Relationship Managerin Verena Mahr. „Bei uns werden die Sachspenden überprüft, gesammelt und dann direkt an den Verein Straßenkinder weitergeleitet.“

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Straßenkinder e.V. Jugendliche und junge Erwachsene, die aus unterschiedlichsten auf der Straße leben. Mit den sinkenden Temperaturen sind bequeme, warme Schuhe, Winterkleidung und Schlafutensilien wie Isomatten, Decken und Schlafsäcke besonders wichtig. Der Verein betreibt auch das Kinder- und Jugendhaus „Bolle“, wo Sozialpädagogen täglich rund 150 Kindern ein sicheres Umfeld für Lernen, Musik und Sport bieten.

Die Sammlung der Spenden beginnt ab dem 26. Oktober 2020 in der Paulinenstraße 8 in 12205 Berlin und an der Berliner Allee 42 in 40212 Düsseldorf. Zu den benötigten Sachspenden gehören Schuhe in den Größen 30 bis 47 sowie gewaschene Kleidung und Faschingskostüme ab Größe 122, Schlafsäcke, Decken, Isomatten, Bücher und Bastelsachen. Kuscheltiere sind aus hygienischen Gründen leider ausgeschlossen.