Erst vor wenigen Wochen hat Herweck die Geschäftsfelder IT und Unified Communication im neuen Geschäftsbereich IT-Com unter Leitung von Sandra Schu zusammengelegt, um mehr Schlagkraft im IT-Geschäft zu entwickeln (ChannelPartner berichtete).

Nun stärkt Herweck die neue Business Unit mit einer weiteren Neuverpflichtung: Mit Maik Goldschmidt konnte eine erfahrene Kraft als Senior Business Development Manager gewonnen werden. Er kommt vom Mitbewerber Komsa, wo er zuletzt als Executive Vice President Sales tätig war.

Goldschmidt soll die Gestaltung und Umsetzung neuer Geschäftsideen, die strategische und operative Weiterentwicklung sowie der konsequente Ausbau der Relevanz des von Herweck als strategisch wichtig erachteten Geschäftsfelds vorantreiben. "Ich freue mich darauf, das gesamte Herweck-Team durch meine Erfahrung und Leidenschaft für Vertrieb und Distribution unterstützen zu können", bekräftigt Goldschmidt. Eine optimale Geschäftsfeldentwicklung als Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit und das Ausloten neuer Partnerschaften stehen daher ganz oben auf seiner Agenda.

Langjährige Branchenerfahrung

Die Leiterin des Geschäftsbereichs IT-Com, Sandra Schu, setzt dabei auf die über 20-jährige Distributionserfahrung ihres neuen Kollegen. Er bringe so "tiefes Verständnis und Fach- als auch Branchenkenntnisse" mit, die für das Wachstum und die Neuausrichtung von unschätzbarem Wert sein werden.

Jörg Herweck baut ebenfalls auf die langjährige Erfahrung und Vernetzung seines neuen Senior Business Development Managers und erhofft sich dadurch eine Stärkung des Bereichs Unified Communication. "Insbesondere mit Blick auf Mitel-Unify als weltweiter Marktführer im Bereich Geschäftskommunikation freuen wir uns auf das, was noch möglich sein wird", präzisiert der Herweck-Vorstand. Er sieht in Goldschmidt eine ideale Ergänzung für das Team des Geschäftsbereichs IT-Com. "Wir gewinnen mit ihm nicht nur einen Branchenexperten, sondern einen erfahrenen Manager, der intelligente Impulse zur Weiterentwicklung des Unternehmens setzen wird", so Herweck.

