Die NetBrain Technologies trägt dem Unternehmenswachstum Rechnung und ergänzt das Management gleich um drei Positionen. Um den Ausbau des Geschäfts in Europa soll sich Patrick Malaperiman als Vice President Sales EMEA kümmern. Ebenfalls neu an Bord sind CLO Annabel Lewis und CSO Scott Wheeler in der Zentrale in Burlington, Massachusetts.

Patrick Malaperiman soll vor allem die Marktpräsenz von NetBrain in ganz Europa in allen Vertriebsformen auszubauen. Dies bedeutet unter anderem die Verstärkung mit weiteren Mitarbeitern in den Niederlassungen London und München.

Die umfangreiche internationale Vertriebserfahrung Malaperimans umfasst unter anderem die Leitung des EMEA-Vertriebs bei Twilio. Als VP of Emerging Markets and Channels konzentrierte er sich bei ServiceNow auf den Ausbau des Partnergeschäfts in EMEA. Seine Karriere begann einst bei Digital Equipment und führte ihn in Unternehmen wie Compaq, HP, VMware oder Novell.

"NetBrain wächst sehr schnell, nicht nur in den USA, sondern auch und insbesondere in Europa", sagt Lingping Gao, Gründer und CEO von NetBrain Technologies. "Malaperimans Erfolg beim Aufbau und der Skalierung internationaler Vertriebsteams ist daher für uns äußerst wertvoll."