Mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung in dem Bereich Innovation und Business Development übernimmt Malou Mousten Dyhr Toft die Aufgabe als Vice President EMEA bei Milestone Systems. Das Unternehmen bietet Software zum IP-Videomanagement (MS) auf Open Plattform an und ist Teil des Canon-Konzerns. Die Marketing- und Sales-Expertin soll sich um die Vertriebsstrategie, den Kundenausbau und die Partner-Community in der gesamten EMEA-Region kümmern.

Seit 2001 war Maria Louise Mousten Dyhr Toft bei der norwegischen Telefongesellschaft Telenor tätig, zuletzt als Head of B2B und Marketing-Direktorin. Unter anderem hat sie Telenor als Vice President Myanmar in dem südostasiatischen Staat integriert. Milestone bezeichnet die 35-Jährige als Führungspersönlichkeit, die bereit ist, Risiken einzugehen und fest daran glaubt, gemeinsam als Team am meisten erreichen zu können. 2016 wurde Malou Mousten Dyhr Toft unter die "Top 100 Business Talents" in Dänemark gewählt.

"Malou Mousten Dyhr Toft kennt sich mit disruptiven Branchen aus. Die Telekommunikationsbranche, in der sie viele Jahre tätig war, hat aufgrund der rasanten Entwicklung von Smartphones und mobilen Services einen bahnbrechenden Wandel durchlebt", sagt Mark Kieffer, Country Manager DACH bei Milestone Systems.

"Ähnliches Change-Potenzial sehen wir auch in der Sicherheitsindustrie. Die Vernetzung verschiedener Geräte, Sensoren und Kameras gibt uns ganz neue Möglichkeiten", ergänzt Kiefer. "Das merken wir momentan besonders in der DACH-Region. Und ich denke, für das Vorantreiben dieser Idee ist Malou Mousten Dyhr Toft genau die Richtige."

"Ich freue mich sehr, in ein so innovatives und zukunftsträchtiges Unternehmen wie Milestone Systems einzusteigen. Offenheit für Veränderungen und auch das Gemeinschaftsgefühl unter Mitarbeitern wie Geschäftspartnern werden hier großgeschrieben und das wird uns in den kommenden Jahren zugutekommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit disruptiven Ideen gemeinsam die Sicherheitsindustrie umkrempeln werden. Das sehe ich jetzt als meine persönliche Herausforderung an", sagt Malou Mousten Dyhr Toft.