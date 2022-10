Malwarebytes hat Philip Walsh zum Channel Accounts Sales Leader für EMEA und APAC ernannt. Walsh soll die indirekten Vertriebsaktivitäten aus dem Büro in Irland heraus ankurbeln. Für die DACH-Region kann Walsh dazu auf gute Deutschkenntnisse zurückgreifen, aber auch auf 25 Jahre Erfahrung in Channel- und Sales-Positionen. Seine Ernennung folgt wenige Monate nach der von Brian Thomas zum neuen, weltweiten Channel-Chef von Malwarebytes.

Der 53-Jährige war zuletzt als Channel Director EMEA bei OneLogin (jetzt Teil von OneIdentity), einem Anbieter cloudbasierter Identitäts- und Zugriffsverwaltung. Zuvor war er in unterschiedlichen Sales-Management- und Sales-Consultant-Positionen tätig, unter anderem bei Quest Software und Dell Technologies. In Deutschland lebte Wals von 1997 bis 2009. In der Zeit war er bei Toshiba in Neuss zunächst als Account Manager, später als EMEA Director Sales & Business Planning beschäftigt.

Bei Malwarebytes will Walsh nun die von dem Anbieter als strategisch definierte "Channel-First"-Ausrichtung vorantreiben. Als Werkzeuge dazu hat ihm sein Arbeitgeber unter anderem ein neues Partner Experience Center, mehrere verkaufsfördernde Maßnahmen sowie Produktbriefings und -schulungen an die Hand gegeben. Sie sollen Channel-Partner dabei unterstützen, die Malwarebytes-Produkte bei ihren Kunden optimal zu nutzen.

Einen Grundstock an Partnern hat Malwarebytes hierzulande bereits. Einer davon ist SoftwareOne. Allerdings lag der indirekte Vertrieb über Reseller seit dem Weggang von Helge Husemann Anfang 2020, der bei Malwarebytes zuletzt als Channel Director DACH tätig war, ziemlich brach. Der Anbieter hatte sich dabei auf die Zusammenarbeit mit MSPs konzentriert. Hier konnte er eigenen Angaben zufolge im vergangenen jahr ein Wachstum von 250 Prozent erzielen. Ziel ist es jetzt, ein vergleichbares Wachstum mit Lizenzverkäufen über Value Added Reseller zu erreichen.

"Aktuell wird ein Großteil unserer Lizenzverkäufe in EMEA und APAC über unsere Value-Added-Reseller-Partner abgewickelt und unser Ziel ist es, dies noch weiter auszubauen", erklärt Walsh. "Indem wir unser Engagement und unsere Ressourcen in diesem Bereich fokussieren, wollen wir noch einmal bekräftigen, dass unsere Channel-Partner in EMEA und APAC für uns Priorität haben.

"Wir definieren die Art und Weise neu, wie Malwarebytes seine Produkte im APAC-Markt platziert", ergänzt Matthew Gleeson, Director of Sales APAC, bei Malwarebytes. "Unser Ziel ist es, die Teams unserer Partner bestmöglich zu ergänzen und unsere Partner im Gegenzug auch optimal in unsere Teams und Prozesse einzubetten. In manchen Fällen kontaktieren wir zwar die Endkunden direkt - beispielsweise über unseren technischen Support oder unsere Customer-Success-Teams - aber alle kommerziellen Interaktionen sollen künftig über unsere Partner abgewickelt werden, denn sie kennen ihre Kunden und deren Anforderungen am besten."

