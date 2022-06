Malwarebytes will seinen Fokus verstärkt auf seine Channel- und MSP-Programme legen. Die Ausgangsbasis ist gut: Im zurückliegenden Geschäftsjahr konnte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge die Zahl seiner MSP-Partner um 37 Prozent steigern. Dafür, dass das so weitergeht, soll jetzt Brian Thomas als Vice President of Worldwide MSP & Channel Programs sorgen.

Thomas war zuvor bei Watchguard tätig. Er arbeitet bei seinem neuen Arbeitgeber mit Robert Quick zusammen, der als Regional Vice President Global Channel Sales das Channel-Programm bei Malwarebytes leitet. Für die Region EMEA und damit auch Deutschland, ist seit April 2022 Philip Walsh als Channel Sales Leader EMEA verantwortlich. Philip Walsh sitzt in Irland, spricht aber auch fließend Deutsch.

Mit der Verpflichtung von Thomas plant Malwarebytes die nächste Wachstumsphase seines Channel- und MSP-Programms einzuleiten und den Ausbau des Channel-Partnernetzwerks zu beschleunigen. Dafür will Malwarebytes seine Plattform OneView, eine Managementkonsole für MSPs, um zusätzliche Module und Add-on-Services erweitern. Bereits erweitert wurden Partnerschaften und Integrationen mit Kaseya BMS sowie dem Monitoring- und Automatisierungs-Tool von Datto (das jetzt auch zu Kaseya gehört).

"Kleine und mittelständische Unternehmen stehen vor Herausforderungen, die von der Cybersicherheitsbranche bisher nicht ausreichend berücksichtigt wurden, da letztere in der Vergangenheit ausschließlich Produkte für Großunternehmen entwickelt hat", sagt Thomas. "Malwarebytes befindet sich in der perfekten Ausgangssituation, um die Bedürfnisse dieser Organisationen durch Partnerschaften mit MSPs und das Bereitstellen einer robusten Plattform für Sicherheitslösungen zu erfüllen."

