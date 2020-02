Der Deutsch-Koreaner Man-Young Kim übernimmt ab sofort die Leitung der Samsung Electronics GmbH. Kim wird von einem erfahrenen Management unterstützt, das in seiner Struktur unverändert bleibt. Er löst hierbei Sangho Jo ab, der zukünftig das Europa-Geschäft des Unternehmens verantwortet.

Mit Man-Young Kim hat Samsung Electronics einen international erfahrenen Manager mit über 20 Jahren Berufserfahrung in der Technologiebranche für die Führungsaufgabe am deutschen Standort gewonnen. Kim hat deutsche Wurzeln und ist in Deutschland aufgewachsen. Nach seiner Studienzeit in Deutschland und den USA startete er 1994 seine Karriere als Sales Manager bei Hyundai Electronics. Kim wechselte 1999 zu Siemens ICM, wo er zuletzt als Vice President für den Einkauf in Shanghai tätig war. Von 2004 bis 2016 nahm er diverse leitende Tätigkeiten bei der Vodafone Group wahr.

Als VP Product Marketing Europe bei Samsung hat Kim in den vergangenen vier Jahren sein tiefes Verständnis für den deutschen Mobilmarkt und sein Gespür für die Bedürfnisse der Kunden weiter ausgebaut. Für ihn stehen die Kunden im Mittelpunkt des gesamten Produkt-Ökosystems, durch das sich Samsung vom Markt differenziert, erklärt Samsung.

Ein Kenner des deutschen Markts

„Man-Young Kim hat einen tiefen Einblick in den deutschen Markt und bringt ein internationales Netzwerk in Europa und Korea mit“, sagt Vorgänger Sangho Jo, der nun als Präsident und CEO die Leitung des Samsung Europe Office übernimmt. „Damit ist er der ideale Brückenbauer und Gestalter, um die Rolle von Samsung als starke Marke und geschätzter Geschäftspartner in Deutschland zu festigen und auszubauen.“

„Wir genießen in Deutschland das Vertrauen von Konsumenten und langjährigen Handels- und Vertriebspartnern“, sagt Man-Young Kim, Geschäftsführer der Samsung Electronics GmbH. „Das ist eine ideale Ausgangssituation, um die innovative Kraft von Samsung in den deutschen Markt zu bringen. Gemeinsam mit den Menschen, Unternehmen und Behörden in Deutschland wollen wir das Potenzial von Technologien wie 5G und künstlicher Intelligenz erschließen.“

„Dabei freue ich mich auf die enge Zusammenarbeit mit meinen deutschen Kollegen, denen Samsung seine starke Marktposition, Kundenvertrauen und ein wirkungsvolles Partnernetzwerk zu verdanken hat“, so Kim weiter.