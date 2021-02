Immerhin 300 Teilnehmer der Vertriebspartner von Kaspersky nahmen an der Konferenz teil. Und in der recht kurzweiligen Veranstaltung sorgte ein interaktives Format für Abwechslung und gute Zusammenarbeit unter den Teilnehmern. Die Kaspersky Interactive Protection Simulation hat sehr praxisnah die teilnehmenden Partner in die Lage versetzt, nach einem Cyberangriff auf eine Firma die richtigen Entscheidungen zur Abwehr dieses Angriffs zu treffen. Das alles erfolgte in Teamarbeit: In fünf Runden konnten Partner ihre eigene Sicherheitsexpertise unter Beweis stellen und Neues dazulernen.

Aber auch harte Zahlen konnte Kaspersky-DACH-Geschäftsführer Christian Milde präsentieren. So ist der Anbieter 2020 im Vergleich zu 2019 in Zentraleuropa um acht Prozent gewachsen und hat damit das selbstgesteckte Jahresziel um zwei Prozent übertroffen. Während im SMB-Umfeld das Wachstum mit plus sechs Prozent leicht unterdurchschnittlich ausfiel, konnte Kaspersky bei Enterprise-Kunden deutlich überdurchschnittlich zulegen, nämlich um plus zwölf Prozent.

Den größten Sprung nach oben, nämlich fast eine Verdoppelung (plus 84 Prozent) , gab es im Geschäft mit Managed Service Providern (MSP). "Als Managed Security Service, in diesem Fall als Managed Detection & Response (MDR), können unsere Partner ihren Kunden eine innovative EDR-Lösung (Endpoint Detection and Response) mit einem wertvollen Rundum-Service anbieten", argumentiert Kasperskys DACH-Chef Milde.

Sein Mitstreiter im Channel, Waldemar Bergstreiser, nennt noch eine Zahl zum MSP-Markt: "Fast ein Viertel all unserer Partner, genau 23 Prozent, agieren bereits als MSPs." Aber auch das klassische Business mit den Jahreslizenzen (Laufzeit: ein, zwei oder drei Jahre) ist bei Kaspersky 2020 gewachsen - um plus sieben Prozent. Und der Hersteller konnte im Vorjahr rund 500 Partner in der DACH-Region neu rekrutieren, ein Plus von 32 Prozent!

Auf die Produktlinien herunter gebrochen, hat Kaspersky in der deutschsprachigen Region besonders viele Cloud-Lösungen verkauft: Der Umsatz mit Kaspersky Endpoint Security Cloud stieg 2020 um 90 Prozent an, die Erlöse mit Kaspersky Hybrid Cloud nahmen um 16 Prozent zu. Im Business mit der klassischen Endpoint for Business Advanced-Suite konnte der Hersteller im Vorjahr ein Plus von 34 Prozent für sich verbuchen.

Kaspersky-Partner-Awards 2020

Für herausragende Leistungen im Jahr 2020 verlieh Kaspersky auch dieses Mal die begehrte Partner-Awards. Ausgezeichnet wurden:

CyProtect aks bester Vertriebspartner in der DACH-Region

Levigo Systems als bester MSP Partner in der DACH-Region

Also als bester Kaspersky-Distributor in der DACH-Region

Arrow ECS als bester Kaspersky-Distributor in Österreich

Boll Engineering als bester Kaspersky-Distributor in der Schweiz

und Nuvias als bester Kaspersky-Distributor in Deutschland

