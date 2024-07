Dort stuft die Information Services Group (ISG) IT-Dienstleister wie q.beyond, Cancom, Claranet, Plusserver, Materna, Datagroup, Axians, Syntax und Materne als Marktführer ("Leader") ein. Herausforderer wie die "Product Challenger" MSG und Logicalis sowie de "Market Challenger" Bechtle sind auf dem Weg in den oberen rechten Quadraten der "Leader". Nicht weit davon entfernt sind außerdem die "Contender" ("Anwärter") wie ACP, Controlware, netgo, die Profi AG, Advanced Unibyte, Centron, Conet, die Sievers Group und Cema.

Als "Leader" definiert ISG Managed Service Provider (MSP) mit einem hoch attraktiven Produkt- und Serviceangebot sowie mit einer ausgeprägt starken Markt- und Wettbewerbsposition. "Leader" erfüllen alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Sie sind strategische Taktgeber und Meinungsführer sowie ein Garant für Innovationskraft und Stabilität.

Der "Market Challenger" (Herausforderer) Bechtle verfügt laut ISG über eine hohe Wettbewerbsstärke, es fehlt diesem MSP allerdings die um Status des Leaders notwendige Portfoliobreite. Die "Product Challenger" (Herausforderer) MSG und Logicalis decken mit ihren Produkten und Services die Anforderungen ihrer Kunden überdurchschnittlich gut ab, können aber in den verschiedenen Kategorien bei der Marktbearbeitung nicht die gleichen Ressourcen und Stärken vorweisen wie die als Leader positionierten Anbieter.

Den von ISG als "Contender" ("Anwärter") charakterisierten MSPs ACP, Controlware, netgo, die Profi AG, Advanced Unibyte, Centron, Conet, die Sievers Group und Cema mangelt es noch an ausgereiften Produkten und Services, oft ist ihr Angebotsportfolio auch nicht breit oder tief genug.

Die führende Position von q.beyond im Marktsegment "Managed Services for Midmarket" beruht der ISG-Studie zufolge auf drei Stärken. So biete q.beyond eine flexible Auswahl an Cloud-Lösungen, die Unternehmen die vollkommene Wahlfreiheit zwischen Private-, Public- und Hybrid-Cloud-Modellen ermöglicht. Außerdem könne q.beyond seinen Kunden unabhängige Wirtschaftlichkeits- und Technologie-Analysen anbiete, so ISG.

Als dritten Punkt hebt die Studie hervor, dass q.beyond Hybrid-Cloud-Services nach Maß ermöglicht. "Das Angebot von q.beyond umfasst eine Vielzahl von Cloud-Umgebungen, die individuell angepasst werden können. Zudem werden Projekte für mittelständische Unternehmen hervorragend gemanagt", begründen die beiden ISG-Analysten und Studienautoren Ulrich Meister und Wolfgang Heinhaus die Einstufung von q.beyond als "Leader".

Cancom hat nicht nur bei den Data Center Services bei ISG top abgeschnitten, sondern auch in dem Anbietervergleich im Bereich "Software-Defined Network Solutions & Services". Der Münchner IT-Dienstleister wird von ISG hier insbesondere für seine umfassenden Beratungs- und Implementierungsdienste gelobt. Als Vertriebspartner von Cisco, HPE Aruba und Fortinet bietet Cancom vielfältige Software-definierte Netzwerk-Services an, so die Analyse von ISG.

Axians schneidet hier als "Rising Star" ab, Bechtle als "Herausforderer" ("Product Challenger").

