Die Anfänge des c.m.c.-Kongresses reichen bis ins Jahr 2009 zurück, damals ging es "nur" um SaaS (Software as a Service). Seitdem hat der Channel im Cloud-Business immense Fortschritte erzielt, und das ist auch gut so, denn Cloud-Geschäft ist heute ist für jeden IT-Dienstleister und Managed Service Provider (MSP) unerlässlich.

Dem trägt auch der c.m.c.-Kongress 2025 Rechnung. Wir haben das anderthalbtägige Programm (vom Mittag des 8. April bis späten Nachmittag am 9. April) in mehrere Bereiche unterteilt.

MSP-Markt-Insights

Hier wird ChannelPartner die neuesten Zahlen, Daten, Fakten aus dem MSP-Markt auf der Bühne präsentieren und folgende Fragen beantworten:

In welchen Segmenten boomen derzeit Managed Services?

Womit wollen sich Kunden in den nächsten 18 Monaten befassen?

Welches X in XaaS (X as a Service) ist derzeit am lukrativsten?

Die ChannelPartner Co-Creators (Marktforscher, Berater und aktive MSPs) werden ihre Sicht auf den Markt schildern.

In einer Expertenrunde werden vier Vertreter von erfolgreich agierenden MSPs:

Klaus Kaiser, Group CEO, teccle group

Tom Schröder, Chief Commercial Officer, CCO, think about IT

Andreas Török, Co-CEO, Nobix Group

Khaled Thaler, Chief Sales Officer, Hirschtec

darüber diskutieren, welche Managed Services heute gut funktionieren, und was in diesem Geschäft bis 2030 zu erwarten ist.

Rudi Aunkofer, Gründer und Geschäftsführer des iSCM-Institute und Professor an der Triagon Academy wird in seinem Vortrag die neuesten Erkenntnisse aus der jüngsten Kundenumfrage (Mitte November 2024, Ende Januar 2025) präsentieren.

Derzeit und wahrscheinlich auch in der nächsten Zukunft unter der neuen Bundesregierung wird die öffentliche Hand viele neue Cloud-Projekte ausschreiben. Die mit dieser Klientel bereits bestens vertrauten Vertreter von MSPs werden Euch auf dem c.m.c.-Kongress schildern, welche Fallstricke bei öffentlichen Ausschreibungen drohen und wie man sie umgehen kann. Was ist es bei Rahmenverträgen zu beachten?

Die Unternehmensentwicklung von Managed Service Providern

Seit 2009 hat sich der Markt für Managed Services gründlich gewandelt. Wer als MSP die Anforderungen der Kunden nicht erfüllt, verschwindet vom Markt. Olaf Kaiser, der seit 1996 in der Systemhausbranche tätig ist und seit 2016 als Berater agiert, wird sein 5-Stufen-Entwicklungsmodell für Managed Service Provider vorstellen.

Robert Sieber, Geschäftsführer bei der MSP Support GmbH, wird in seinen Praxisworkshop auf die veränderten Kundenanforderungen eingehen. Sein Rezept für MSPs: "Tut Euch zusammen, und bearbeitet Routine-Aufträge gemeinsam!" So entkommt man der Tretmühle und gewinnt wertvolle Ressourcen für strategische Projekte bei Kunden.

Wie man bei LinkedIn Neukunden akquiriert und Bestandskunden bei der Stange hält, das wird Michael Lorenz in seinem Praxis-Workshop demonstrieren. Dort wird er aufzeigen, welchen Content man wie oft auf LinkedIn seiner Zielgruppe präsentieren sollte und wie man dabei die Influencer als Multiplikatoren der eigenen Botschaft für sich gewinnen kann.

Digitale Souveränität

Seit dem Amtsantritt der Trump-Administration steigt die Nachfrage nach souveränen IT-Lösungen "made in Europe" exorbitant an. Aber gibt das der Markt überhaupt her? Und wenn ja, in welchem Umfang? In welchen Marktsegmenten? Die digitale Souveränität wird eines der Hauptthemen auf dem c.m.c.-Kongress am 8. + 9. April sein.

