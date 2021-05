Nie standen die Zeichen für Managed Security Services besser als heute: Im Zuge der Pandemiebewältigung haben Unternehmen erkannt, dass Cyber-Security nicht nur ein Kostenfaktor und eine lästige Pflicht ist, sondern Grundvoraussetzung, um erfolgreich dem Kerngeschäft nachgehen zu können. Zudem haben vor allem mittelständische und kleine Unternehmen Schwierigkeiten, sich den aktuellen Herausforderungen in der IT-Sicherheit zu stellen und den zunehmend komplexer werdenden Cyberangriffen zu begegnen. Es fehlt sowohl an Fachkräften als auch Fachwissen, um der Lage Herr zu werden.

Daher sind selbst Unternehmen, die in der Vergangenheit noch zögerten, in diesem Bereich Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, heute dafür offen. Sie suchen immer öfter den Schulterschluss mit dem IT-Dienstleister ihres Vertrauens und bitten diesen um Hilfe. Damit Reseller und IT-Dienstleister diese Chancen ergreifen und entsprechende Services anbieten können, brauchen sie allerdings die richtigen Werkzeuge und die richtigen Technologien

Die richtigen Werkzeuge für MSPs

Wer als MSP erfolgreich sein will, sollte den klassischen Produktverkauf nicht nur durch eine Support-Pauschale ergänzen. Denn das geht am Bedürfnis der Kunden vorbei. Die meisten Kunden wollen nicht nur eine bisher gekaufte Software durch einen monatlich abgerechneten Service ersetzen. Sie wollen sich vielmehr einer Aufgabe entledigen, die für sie alleine nicht mehr zu bewältigen ist, da sie ihre Ressourcen übersteigt oder ihnen vor allem im Mittelstand das richtig und ausreichend qualifizierte Personal fehlt. Gefragt sind also eher Rundum-Sorglos-Pakete als einzelne Services.

MSPs sollten bei der Auswahl ihrer Technologielieferanten daher darauf achten, dass diese ein breites Portfolio anbieten. Denn auch für den MSP nimmt die Komplexität mit der Anzahl der erforderlichen Management-Konsolen und den zu unterstützenden Abrechnungsmodellen zu. Breit aufgestellte Technologiepartner sind also für den MSP wertvoll - und das Verhältnis zu ihnen ist einfacher zu managen, als eine mühsam selbst koordinierte Gesamtlösung.

Trend Micro hat mit der Lösung Worry-Free XDR ein auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen zugeschnittenes Angebot ebenso im Portfolio wie mit Vision One eine Plattform für Security Operation Center (SOC). Darüber ist es Partnern möglich, kritische Situationen zu identifizieren und schnell Gegenmaßnahmen einzuleiten. Für Managed Services rund um die Cloud gibt es Trend Micro Cloud One, die Plattform für Cloudsicherheit.

Der richtige Partner für MSPs

Technologie ist aber nur eine Seite der MSP-Medaille. Beim Schritt vom Produktverkauf zum Service-Angebot stellen sich viele weitere Fragen. Zum Beispiel gilt es, die Zielgruppen zu definieren. Viele Branchen weisen Besonderheiten auf, die sich mit darauf zugeschnittenen Angeboten besser bedienen lassen. So bieten etwa die gestiegenen rechtlichen Anforderungen an Kunden aus Finanzwesen und öffentlicher Verwaltung zahlreiche Möglichkeiten, entsprechende Services zu entwickeln.

Bei Vertragsgestaltung und Leistungsdefinition durch MSPs steckt der Teufel im Detail. SLAs und Leistungsbeschreibungen sollten deshalb klar definiert sein. Damit kein Raum für Spekulationen bleibt, muss jederzeit und für beide Seiten klar ersichtlich sein, welche Leistung der Kunde im Rahmen eines gebuchten Service erhält. Denn bei Missverständnissen oder Fehlinterpretationen stellt sich schnell Unzufriedenheit ein.

Daher bietet Trend Micro auf seinem Managed Service Provider Summit 2021 auch hilfreiche und praxisnahe Informationen zu den rechtlichen und vertraglichen Aspekten von Managed Services. Darüber hinaus erhalten MSPs oder Reseller, die MSPs werden wollen, aus erster Hand interessante Einblicke zu Praxiserfahrungen mit Managed Services auf Basis von Angeboten von Trend Micro.

Melden Sie sich deshalb am besten gleich jetzt für den Managed Service Provider Summit 2021 am 14. Juni 2021 an!