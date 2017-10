Auf dem Nürnberger Messegelände (Halle 9, Stand 448) stellt Sysob zwei neue Managed Service-Pakete aus den Bereichen Backup und WLAN vor: nämlich die "Deutsche Backup Cloud" und "sysob WaaS". Aus diesem Angebot können Sysob-Reseller eigene Managed Service-Pakete für ihre Kunden zusammenschnüren und diese als White-Label-Dienste Interessenten zur Verfügung stellen.

"Unser klares Ziel ist es, Resellern auf Basis unseres Angebots einen unkomplizierten und risikolosen Einstieg ins MSP-Geschäft (Managed Service Providing) zu ermöglichen", postuliert Georg Thoma, einer der beiden Geschäftsführer von Sysob (anderer Geschäftsführer ist Thomas Hruby). "Die it-sa ist eine ideale Plattform, um Reseller und Endkunden gleichermaßen für das Thema Managed Services zu sensibilisieren", so Thoma weiter.

Über die Vorteile der neuen Managed Services von Sysob können sich Besucher am it-sa-Stand des VADs informieren und im persönlichen Gespräch erfahren, wie sich moderne MSP-Konzepte erfolgreich umsetzen lassen.

Auch zahlreiche sysob-Herstellerpartner sind in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Counter am Messestand vertreten. Aus dem Security-Bereich geben unter anderem Artec IT Solutions (Datensicherheit), Clavister (Firewall), Yubico (Zwei-Faktor-Authentifizierung) sowie sayTec (Netzwerksicherheit) Einblicke in ihr Portfolio.

Alle Fragen rund um WLAN-Projekte und die Lösungen von Ruckus, Ucopia, Ekahau, MetaGeek sowie dem neu dazu gekommenen Hersteller LigoWave werden von sysob-Ansprechpartnern ebenfalls an einem eigenen Counter am Messestand beantwortet.