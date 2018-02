Sophos hat mit Manfred Huber sein Vertriebsteam in Österreich und der Schweiz erweitert. In seiner neuen Position als Distribution Manager Austria & Switzerland der Sophos Schweiz AG verantwortet er neben dem Distributionsgeschäft auch den Ausbau des Partnernetzwerkes in beiden Ländern.

Huber verfügt über langjährige Vertriebs- und Managementerfahrungen in der IT. Er war in unterschiedlichen Positionen bei schweizerischen und internationalen Unternehmen tätig. Zuletzt war Manfred Huber über sechs Jahre lang Territory Sales Manager Switzerland bei WatchGuard Technologies, wo er die Akquisition und Betreuung der Channel Partner und Distributoren leitete.

"Erfahrung, Kontakte und tiefe Kenntnis in der Security-Branche sind wichtige Voraussetzungen für das Distributionsgeschäft", sagt Helmut Nohr, Channel Sales Director von Sophos. "Alle drei Aspekte bringt Manfred Huber mit, und wir freuen uns sehr, ihn in unseren Teams in Österreich und der Schweiz an Bord zu haben." (KEW)