Deutsche Unternehmen stehen vor der Herausforderung, mit immer weniger eigenen IT-Fachkräften immer mehr Geschäftsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Denn der Fachkräftemangel spitzt sich in Deutschland immer mehr zu - insbesondere in der IT-Branche. Laut Bitkom werden im Jahr 2040 rund 663.000 IT-Fachleute fehlen, sofern die Bundesregierung nicht mit dem gezielten Anwerben von ausländischen IT-Experten dagegen steuert.

Um dieses Dilemma zu lösen, sollten Unternehmen so viele IT-spezifische Routineaufgaben wie möglich auslagern. Prozesse wie Datensicherung, Endgeräte-Verwaltung, Schutz vor Malware und sogar das Management ganzer Cloud-Landschaften können im Prinzip externe IT-Dienstleister übernehmen.

Sie tun dies heute in Form von Managed Services, wobei Kunden für eine bestimmte zu erbringenden Leistung, etwa für die fortlaufende Datensicherung, eine feste monatliche Gebühr an die Managed Service Provider entrichten.

Nach der Auswertung mehrerer Umfragen zur Nutzung von Managed Services, etwa der PwC Managed Services Studie 2023, kommen Adesso und Statista zu dem Schluss, dass global agierende Unternehmen durch den planvollen Einsatz von Managed Services agiler und wettbewerbsfähiger werden. Sie verschwenden keine personellen und zeitlichen Ressourcen mehr für ständig wiederkehrende Aufgaben wie Datensicherung oder Patch-Management, sondern setzen ihre IT-Fachkräften bei strategischen Aufgaben ein, etwa beim Digitalisieren und Automatisieren von Kerngeschäftsprozessen.

Vorteile von Managed Services

Die meisten der von den Marktforschern befragten Unternehmen haben bereits die Vorteile von Managed Services für sich entdeckt. Den Hauptnutzen sehen 93 Prozent der Kunden in der Vermeidung von Personalengpässen und in einer höheren Flexibilität beim Einsatz des eigenen Personals.

Dies gilt besonders für die heiß begehrten IT-Fachkräfte. Damit sie künftig vorwiegend strategisch eingesetzt werden, müssen sie vor Routineaufgaben befreit werden. Und deswegen ziehen immer mehr Unternehmen die Auslagerung von Teilen ihrer IT-Struktur in Betracht. Werden dann diese externen IT-Dienstleistung in Form vom Managed Services erbracht, bekommen Unternehmen die Kosten besser in Griff, als wenn dies auf Projektbasis geschieht.

Das ist auch eine der Erkenntnisse aus der "IT-Trends 2024"-Studie von Cap Gemini. Demnach wird sich in Unternehmen jenseits der 1-Milliarde-Euro-Umsatzmarke der Anteil der Cloud-Dienste auf 84 Prozent erhöhen - und das schon in den kommenden fünf Jahren. Warum? Weil es sich für diese Unternehmen lohnt, auf Cloud-Dienste zu setzen, da sie hierbei die laufenden Kosten effizienter kontrollieren können als bei herkömmlichem Konsum von Software.

Die Zukunft von Managed Services

Der britische Managed Service Provider Aztech hat am 11. Dezember 2024 eine Vorhersage veröffentlicht. Und das sind die sieben wichtigsten Trends für Managed Services 2025:

GenAI-Werkzeugen werden helfen, Managed Services zu automatisieren

Multi-Cloud-Umgebungen sind im Kommen;

Lösungen zum Managen dieser Multi-Cloud-Landschaften sind vonnöten

MSPs müssen auch mit Zero-Trust-Konzepten und mit Passwort-loser Authentifikation umgehen können

Mehr Anstrengungen, um den Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten zu können werden nötig sein;

Notfallpläne, die nur minimale Ausfallzeiten zulassen und Systeme schneller als bisher wiederherstellen können, sollten vorliegen

Unternehmen sollten sich auf ihr Kerngeschäft beschränken,

Routine-Aufgaben in der IT erledigen externe Dienstleister

Homeoffice-Arbeitslätze müssen genauso leicht verwaltet und gesichert werden können, wie die digitalen Workplaces innerhalb des Unternehmensnetzwerks;

hierzu müssen Anwender entsprechen geschult und mehr Cloud-basierte Lösungen eingeführt werden

Individualisierte Managed Services;

auf Kundenbedürfnisse speziell zugeschnittene IT-Dienste, mit exzellentem Support;

Kundenerwartungen werden übererfüllt

Der strategische Ansatz für Managed Services

Aus all diesen Beobachtungen, Vorhersagen und Analysen sowie aus den bei eigenen Kunden gesammelten Erfahrungen zieht Adesso weitere Schlüsse. So stehen deutsche Unternehmen bei der Akzeptanz von Managed Services im internationalen Vergleich nicht gut da. Vielfach haben Kunden hier zu Lande das gesamte Potential von Managed Services noch gar nicht erkannt. Nur 39 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen bereits Managed Services. Und sie zum Einsatz kommen, dann selten strategisch, sondern überwiegend kurzfristig. Da ist noch viel Luft nach oben.

Denn Managed Services bieten Unternehmen heute weit mehr als nur das klassische Outsourcing und die Möglichkeit, Personallücken zu schließen, so die Analyse von Adesso. Demnach können Unternehmen heute sogar vollständige Prozesse und Geschäftsbereiche in die Hände externer Experten legen. Internationale Unternehmen haben die Vorteile dieser strategischen Sicht auf Managed Services längst erkannt. Sie schließen mit Hilfe der externen Managed Service Provider eigene Kompetenzlücken vollständig und konzentrieren sich verstärkt auf Aktivitäten, mit denen sie sich vom Wettbewerb differenzieren können, widmen sich also vorwiegend ihrem Kerngeschäft.

Mit der Unterstützung externer Managed Service Provider bleiben diese Unternehmen dennoch up to date, was technologische Weiterentwicklungen betrifft. Gleichzeitig können sie damit auch in der Realität ihre eigene IT-Landschaft immer auf den neuesten technologischen Stand halten.

Unternehmen, die Managed Services strategisch "konsumieren", nennen folgende Gründe dafür:

höheres Tempo bei der Einführung von neuen Technologien und bei der digitalen Transformation: 62 Prozent leichterer Zugang zu neuen Funktionen: 56 Prozent effizienterer Schutz vor Sicherheitsbedrohungen: 54 Prozen Unterstützung beim Change-Prozess (Änderung der Business-Strategie und/oder des Geschäftsmodells): 38 Prozent

Das Versprechen von Kosteneinsparungen, das von deutschen Unternehmen häufig als Hauptargument für Managed Services ins Feld geführt wird, spielt im strategischen Ansatz eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist eine hohe Qualität der IT-Dienstleistungen.

"Mit extern erbrachten Managed Services können sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und erzielen auf diese Weise entscheidende Wettbewerbsvorteile", sagt Ertan Mutlu, Partner Managed Services bei Adesso, und ergänzt: "Das Managen von Business-Anwendungen, von Cloud-Plattformen und Security-Lösungen sind hochkomplexe Aufgaben, die sich mit kompetenten Partnern effizienter bewältigen lassen. So gewinnen Unternehmen Freiräume für dringendere Transformationsaufgaben."

Adesso-CEO Mark Lohweber ergänzt: „Managed Services sind der Schlüssel zu mehr Effizienz und Wachstum. Durch die Optimierung von Prozessen und den Einsatz modernster Technologien steigern Unternehmen ihre Produktivität.“



