Auf dieser Position soll Mandera die Unternehmenskultur von Damovo stärken und weiterentwickeln. Das Systemhaus ist in Europa und in Nordamerika tätig, Niederlassungen gibt es in DACH, Benelux, Skandinavien, Polen, Irland, in den USA und Costa Rica. "Die Länder übergreifende Harmonisierung unserer People & Culture-Prozesse und -Angebote steht für mich an erster Stelle", so definiert Mandera ihre Aufgabe bei Damovo.

Dabei möchte die 42-Jährige vorrangig eine Lernkultur fördern, damit sich Damovo in die vom Top-Management vorgegebene Richtung transformieren kann: "Das gelingt, wenn wir unseren Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten anbieten und einen stärkeren Fokus auf Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration legen", so Mandera in ihrem ersten Statement. Darüber hinaus möchte die HR-Managerin die Leadership-Kultur bei Damovo neu ausrichten, um Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden.

Zuletzt war Mara Mandera achteinhalb Jahre bei Tüv Rheinland tätig, wo sie HR-Teams in 20 Ländern leitete. Davor verantwortete sie das Personal-Management bei den Chemie-Konzernen DuPont und Axalta Coating Systems in Spanien und Deutschland. Während dieser Zeit sammelte sie auch vielfältige Erfahrungen bei der Veränderung von Organisationsstrukturen und bei der Integration neuer Gesellschaften gesammelt. Mandera hat Wirtschaftswissenschaften in Bochum und im spanischen Oviedo studiert.



