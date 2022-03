Er wurde Channel-Direktor bei Palo Alto Networks. Davor war er über fünf Jahre lang auf einer ähnlichen Position bei VMware tätig. Den größten Teil seiner Berufslaufbahn verbrachte Müller in der Distribution, zuerst 14,5 Jahre bei dem VAD Azlan, und anschließend, nach Azlans Übernahmen durch Tech Data, bei diesem Broadliner. In diesen über 25 Jahren nahm Müller unterschiedliche Rollen in wahr - vor seinem Wechsel zu VMware agierte er erfolgreich als Vertriebsleiter von Tech Data Deutschland.

Nach seinem Antritt bei Palo Alto Networks verkündete Müller via Linkedin: "Ich darf Euch allen mitteilen, dass ich eine neue Position als Director Channel bei Palo Alto Networks angetreten habe. Ich freue mich sehr, mit einem Team von Cybersecurity-Experten zusammenzuarbeiten, um unsere Vertriebspartner dabei zu unterstützen, auf ihrem digitalen Weg sicher voranzukommen!"

Marc Müller löst Jens Pälmer als Channel-Chef bei Palo Alto Networks Deutschland ab. Pälmer wechselte Anfang 2022 zu Cybereason - als Senior Director Partnerships Central Europe. Dort arbeitet er wieder mit Frank Kölmel zusammen, der Palo Alto Networks bereits im Januar 2020 verließ.

