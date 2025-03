Nach mehreren Akquisitionen setzt der deutsche Data Center-Spezialist Synaforce nun auf den Vertrieb und hat hierfür den erfahrenen Manager Marcel Sternkopf als Chief Sales Officer (CSO) verpflichtet. Seine Aufgabe ist es nun, sowohl neue Kunden zu gewinnen als auch die Zusammenarbeit mit Systemintegratoren und Hersteller auszubauen. Hierzu soll der neue Synaforce-CSO für eine schlagkräftige Vertriebsorganisation aufbauen.

Die vergangenen vier Jahre war Sternkopf als Head of Business Development Managed Services bei Deutschland sechsgrößtem Systemhaus SVA tätig. Dort trug er maßgeblich dazu bei, dass das das Unternehmen zwei Jahre in Folge als bester Managed Service Provider im Computerwoche-ChannelPartner-Ranking platziert war. Von 2019 bis 2021 war Sternkopf als Head of Advanced Solution Services für das Geschäft mit erklärungsbedürftigen Produkten bei Tech Data (heute: TD Synex) zuständig. Unmittelbar nach seiner Ausbildung zu Fachinformatiker hat er ein eigenes Systemhaus gegründet und es über sieben Jahre erfolgreich betrieben. Mit diesem Background verfügt Sternkopf über die Erfahrungen eines Unternehmers, ist mit der IT-Branche in Deutschland sehr gut vertraut und kennt sich auch im Vertrieb von Managed Services bestens aus.

Mit seinem Eintritt bei Synaforce übernimmt Marcel Sternkopf die vertriebliche Verantwortung vom Firmengründer und CEO Peter Hartl, der damit seine Nachfolge weiter regelt. Denn nun besteht das Führungsteam von Synaforce aus Hartl (CEO), Andreas Braidt (Co-CEO), Marcel Sternkopf (CSO), Tobias Lehner (CTO) und Hannes Beierlein (CMO).

So aufgestellt möchte Synaforce nun die nächste Wachstumsphase einläuten. Neue Kunden sollen vor allem aus regulierten Branchen wie dem Gesundheitssektor und dem öffentlichen Dienst kommen.

Marcel Sternkopf freut sich schon auf diese Aufgabe: "Seit 2010 schlägt mein Herz für den Vertrieb von Managed Services. Ich verstehe IT dabei nicht als Selbstzweck - für mich geht es immer darum, meinen Kunden konkrete Mehrwerte und bestmögliche Ergebnisse zu liefern. Ich bin überzeugt, dass wir uns so als Managed Service Provider durch konsequente Kundenorientierung und eine einzigartige Servicetiefe mit unseren hochwertigen Datacentern erfolgreich vom Wettbewerb abheben", so der neue Vertriebsleiter bei Synaforce.

"Mit Marcel Sternkopf gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich Managed Services, der nicht nur über umfangreiche Vertriebserfahrung, sondern auch über eine klare Vision für die Zukunft unseres Unternehmens verfügt", meint Synaforce-Gründer Peter Hartl. "Damit kann ich die vertriebliche Verantwortung beruhigt in seine Hände von übergeben."



