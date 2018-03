Marcel Sternkopf hat beim Schweizer Anbieter oneclick cloud die Partnerbetreuung übernommen. Sternkopf ist Gründer und Geschäftsführer des bayerischen Systemhauses SecureHead und kennt Bedürfnisse und Wünsche der gesuchten Partner daher aus eigener Anschauung. "Der digitale Wandel verändert die Branche gerade grundlegend. Die Cloud ist allgegenwärtig, aber für viele noch nicht greifbar", so Sternkopf.

Das will er in der neuen Aufgabe nun ändern. Seiner Ansicht nach bietet die Plattform von oneclick cloud für Systemhäuser die Möglichkeit, sich schnell zum Managed Service Provider weiterzuentwickeln. Das neu eingeführte, zweistufige Partnerprogramm von oneclick cloud soll Systemhäuser dabei unterstützen.

Die von der oneclick AG entwickelte und betriebene Cloud-Plattform erlaubt die automatisierte und sichere Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen. An der Vermarktung können sich Systemhäuser nun als "Registered oneclick Partner" oder "oneclick Expert Partner" beteiligen.

"Registered oneclick Partner" erhalten einen NFR-Account mit fünf kostenfreien Lizenzen. Sie werden zudem in den "Partner-Locator" auf der Webseite des Anbieters aufgenommen. Desweiteren verspricht der Anbieter ihnen Unterstützung bei Marketing, Vertrieb und Support.

Die "oneclick Expert Partner" bekommen in Workshops grundlegendes Know-how an die Hand und sollen dadurch befähigt werden, bei Terminen mit Kunden zum Thema Cloud überzeugend aufzutreten. Sie will der Anbieter zudem durch gemeinsame Marketingaktionen und die Weitergabe von Leads unterstützen. Außerdem steht ihnen ein persönlicher Betreuer zur Seite, der sich um die Vertriebsunterstützung bei Endkunden oder technische Hilfestellung bei Migrationsprojekten kümmert.

Lesetipp: Die Preise für Managed Services richtig kalkulieren