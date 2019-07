Sebastian Boyé und Neuzugang Marco Bemmerl sind ab sofort für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz zuständig, wobei der Ausbau und die Betreuung des D-Link-Channels im Fokus stehen. Dazu kommen weitere Aufgaben wie die Neukundenakquise, die Betreuung der ViP+-Partner sowie die Projektberatung.

Boyé und Bemmerl sollen darüber hinaus die Distributoren bei der Gewinnung neuer Vertriebspartner und Endkunden unterstützen. Sie berichten an Patrick Sychra, Manager Consumer & B2B Partner Sales DACH bei D-Link.

„Sebastian Boyé und Marco Bemmerl verfügen über umfangreiches Fachwissen, langjährige Vertriebserfahrung sowie eine außerordentliche Kundenorientierung“, sagt Gunter Thiel, Country Manager DACH und Benelux, bei der D-Link (Deutschland) GmbH. „Wir freuen uns sehr, die beiden Experten als Vertriebsverstärkung für die Regionen Österreich, Schweiz, Bayern und Baden-Württemberg, gewonnen zu haben.“

Seit 2015 im Unternehmen tätig, hat sich Sebastian Boyé bei D-Link als Vertriebsprofi etabliert. In der Schweiz tritt er die Nachfolge von Marcel Kauer an, der als Country Manager Schweiz zu Lancom wechselte. Boyé kann auf eine langjährige Erfahrung im Vertriebsaußendienst zurückgreifen und war zu Beginn seiner Karriere in der Metallbranche unterwegs. Er ist nun als Key Account Manager Business Sales für die Schweiz und Baden-Württemberg verantwortlich.

Für Österreich und Bayern ist jetzt Marco Bemmerl als Key Account Manager Business Sales zuständig. Der gelernte IT-Systemkaufmann bereichert seit Juli 2019 das D-Link Team und kann über 17 Jahre Vertriebserfahrung in der IT- und Telekommunikationsbranche, unter anderem bei Vodafone und der Deutschen Telekom, nachweisen. Vor seinem Wechsel zu D-Link war Bemmerl vier Jahre lang Key Account Manager in einem IT-Systemhaus.

„Der Erfolg der D-Link-Partner steht für sie an erster Stelle“, ergänzt Thiel. „Darüber hinaus kennen Boyé und Bemmerl die Bedürfnisse im Markt sehr genau. Diese Kombination sowie die hohe fachliche Qualifikation unserer beiden Vertriebsexperten werden uns helfen, die D-Link-Vertriebspartnerlandschaft weiter auszubauen.“