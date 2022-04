Als neuer Geschäftsführer verantwortet Marco Giegerich bei Eaton neben der Leitung des Vertriebs auch die strategischen Initiativen des Unternehmens im Bereich erneuerbarer Energieerzeugung und -verteilung. Ebenso soll er die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum in einem hochkompetitiven Markt legen.

Marco Giegerich war zuvor im Avnet-Konzern beim Chip-Distributor Avnet Silica als Director Business Development EMEA tätig. Zwischen 2008 und 2022 hatte der Diplom-Ingenieur (FH) dort verschiedene Sales-Positionen. Weitere Stationen hatte Giegerich im Vertrieb bei Azzurri Technology und Tekelec Airtronic, heute Avnet, sowie als Vertriebsingenieur bei der Tyco Electronics AMP GmbH.

"Mit Marco Giegerich konnten wir einen echten Sales-Experten und engagierten Leader für unseren deutschen Vertrieb gewinnen", sagt Jorma Mannerkoski, VP Sales, EMEA bei Eaton Electrical Sector. "Er zeichnet sich durch langjährige Branchenerfahrung und einen engagierten Führungsstil aus. Marco konnte in seiner bisherigen Karriere mehrfach unter Beweis stellen, dass er strategische Initiativen entwickeln und erfolgreich umsetzen kann."

"Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zukunft mit Eaton", erklärt Marco Giegerich. "Das Unternehmen ist in einem äußerst spannenden Umfeld tätig und der Markt bietet großes Wachstumspotenzial. Ich werde meine Erfahrung und mein Engagement einbringen, um die Herausforderungen, vor denen Kunden mitten in der Energiewende stehen, in Business Cases für das Unternehmen zu verwandeln."