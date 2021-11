Die beiden SHD-Geschäftsführer haben sich nach über 30 Jahren gemeinsamer Tätigkeit dazu entschlossen Verstärkung an Bord zu holen. Zukünftig verantwortet der erfahrene Diplom-Wirtschaftsingenieur als weiterer Geschäftsführer alle operativen Einheiten der Regionen Nord, Süd, Ost sowie die gesamte Serviceorganisation der SHD. Zudem soll Marco Graef die entsprechenden Teams inhaltlich und profitabel weiterentwickeln.

Der erfahrene IT-Experte ist seit 30 Jahren in der IT-Branche zu Hause. Vor seinem Wechsel zu SHD im Jahr 2019 war Marco Graef über drei Jahre als Head of Data Center Services Germany bei Itelligence tätig. Davor konnte er bei Bechtle in über 15 Jahren Erfahrungen aus verschiedenen leitenden Positionen sammeln.

"Durch Marco Graef haben wir einen äußerst erfahrenen und sehr kompetenten Experten für SHD gewonnen", sagt Geschäftsführer Frank Karow. "Die Mitarbeiter kennen Herrn Graef bereits. Er wird als angenehmer Kollege mit viel Expertise sehr geschätzt."

"Gemeinsam mit Herrn Graef werden wir SHD weiterhin auf Erfolgskurs halten und unsere Organisation mit den Geschäftsfeldern weiter entwickeln", fügt Geschäftsführer Falk Ambos hinzu. "Damit bleiben wir einer der führenden IT-Dienstleister in der Region Nord- und Mitteldeutschland."

"Meine bisherige Position bei SHD hat mir sehr gefallen", erklärt der designierte neue Geschäftsführer Marco Graef. "Jedoch wollte ich mehr Verantwortung übernehmen und mein Know-how noch wirksamer im Unternehmen einbringen."