Tehtris, europäischer Anbieter einer XDR-Plattform (Extended Detection and Response), hat Marco Puziak zum Head of Channel DACH berufen. Er ist damit bei dem französischen IT-Security Anbieter ab sofort für den indirekten Vertrieb über Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Puziak kommt von bei NinjaOne, hat aber zuvor schon bei Stationen bei Kaspersky, Malwarebytes und Westcon Security Erfahrungen im Ausbau des Channel-Geschäfts gesammelt.

"Es gibt nur wenige Experten im Markt, die über eine derartige Kombination von Channel- und Security-Know-how verfügen und so gut vernetzt sind wie Marco Puziak", sagt Olaf Müller-Haberland, seit Sommer Head of Sales and Services DACH bei Tehtris. " Er wird der wichtigste Treiber beim Ausbau unseres Partnergeschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz sein."

"Tehtris ist einer der ganz wenigen Security-Anbieter, der wirklich europäisch ist und daher die speziellen Anforderungen versteht", erläutert Puziak. "Außerdem ist für mich wichtig, dass das Unternehmen sich klar - auch öffentlich - zum Channel bekennt. Und das Team ist offen, verfügt über entsprechende Kenntnisse im Bereich der digitalen Sicherheit und bietet ein unvergleichliches Arbeitsklima."

Tehtris wurde 2010 gegründet ist seit Sommer 2022 mit einem eigenen Team und einer eignen Niederlassung in Deutschland vertreten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet die Tehtris XDR-Plattform. Für die nimmt es in Anspruch bekannte und unbekannte Cyberbedrohungen in Echtzeit und ohne menschliches Zutun erkennen und neutralisieren zu können. Es kann dazu bereits auf Kunden in mehr als 120 Ländern verweisen.

Die Tehtris-Plattform ist offen konzipiert und über APIs sowie einen integrierten Orchestrator zu den am Markt verfügbaren Sicherheitslösungen kompatibel. Tehtris positioniert sich mit seiner XDR-Technologie auch als europäische Trusted Third Party. Das Interesse an solchen Lösungen ist derzeit groß. Das Team um Müller-Haberland soll deshalb ständig erweitert werden.

