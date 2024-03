Der Verwaltungsrat von GFT Technologies hat Marco Santos zum neuen CEO bestellt. Der 48-jährige tritt sein Amt zum 1. Juli 2024 an. Bis zum Jahresende wird er das Unternehmen zunächst als Co-CEO gemeinsam mit Marika Lulay führen. Lulay wird zum Ende ihres Vertrags am 31. Dezember 2024 aus der Geschäftsführung ausscheiden. Ab 1. Januar 2025 rückt dann Jochen Ruetz, aktuell CFO bei GFT, als stellvertretender CEO nach. Seinen Vertrag hat der Verwaltungsrat bis zum 31. Dezember 2029 verlängert.

Mit Santos besetzt GFT den CEO-Posten mit einem Manager aus den eigenen Reihen. Er ist seit 2011 im Unternehmen. Zunächst war er Geschäftsführer von GFT Brasilien, später verantwortete er das für GFT sehr wichtige Geschäft in Lateinamerika. 2020 übernahm er zusätzlich die Leitung von GFT USA und wurde in das Group Executive Board berufen. 2023 wurde er zum CEO von GFT Americas befördert und verantwortet seitdem die Geschäfte in ganz Nord- und Lateinamerika.

"Marco Santos ist ein Garant für Wachstum und Innovation", sagt Ulrich Dietz, Vorsitzender des Verwaltungsrats von GFT Technologies. "Das hat er während seiner gesamten Karriere bei GFT immer wieder bewiesen, in Nord- wie Lateinamerika. Er hat starke Teams aufgebaut und neue Märkte erschlossen. Er versteht es immer als einer der ersten, die Potenziale neuer Technologien, wie aktuell der Künstlichen Intelligenz, zum Vorteil von GFT und unseren Kunden zu nutzen."

Lulay lobt Nachfolger

"Ich freue mich sehr, dass Marco und Jochen zusammen GFT weiterentwickeln werden," sagt die scheidende CEO Marika Lulay. "Ich arbeite mit beiden schon seit vielen Jahren sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Daher weiß ich, dass beide die Werte von GFT leben und einen Führungsstil pflegen, der unsere Teams in aller Welt zu neuen Höchstleistungen motivieren wird."

"Marika Lulay hat GFT über 20 Jahre lang zunächst als COO, dann als CEO geprägt", sagt Verwaltungsratsvorsitzender Dietz. "Insbesondere die erfolgreiche internationale Expansion beruht ganz wesentlich auf der Strategie von Marika Lulay." Lulay kam im Juli 2002 in turbulenten Zeiten für GFT von amerikanischen Systemintegrator Cambridge Technology Partner.

Der GFT-Verwaltungsrat dankt Lulay für ihr Engagement in fast 22 Jahren und weist darauf hin, dass sie für ihre Nachfolger "hohe Maßstäbe gesetzt" habe. Mit Santos und Ruetz habe man jedoch eine "hervorragende Nachfolgeregelung" gefunden, die einerseits für Kontinuität sorge, andererseits die Ambitionen auf "exponentielles Wachstum" unterstreiche.

